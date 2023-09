Wiceminister Witkowski: dzięki kanałowi żeglugowemu przez Mierzeję Wiślaną Polska jest bezpieczniejsza

Dzięki kanałowi żeglugowemu przez Mierzeję Wiślaną Polska jest bezpieczniejsza, a port w Elblągu może dołączyć do dużych polskich portów bałtyckich - ocenił w poniedziałek wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski podczas konferencji podsumowującej pierwszy rok funkcjonowania inwestycji.

W poniedziałek na terenie Kapitanatu Portu Nowy Świat odbyła się konferencja prasowa wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego dotycząca postępów, wyzwań i perspektyw kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz wzrostu aktywności żeglugowej w pierwszym roku funkcjonowania inwestycji.

"Dzięki kanałowi żeglugowemu przez Mierzeję Wiślaną Polska jest bezpieczniejsza. (...) Dzięki tej inwestycji port w Elblągu, przy dobrej współpracy rządu i samorządu, stanie się kolejnym dużym portem na Bałtyku. Mamy Szczecin, Świnoujście, Gdańsk i Gdynię - porty, które wykonują gigantyczne przeładunki rok do roku. Poradziły sobie z węglem, poradziły sobie z eksportem ukraińskiego zboża. Teraz Elbląg dołączy do tego grona" - powiedział wiceminister Witkowski. "Polska jest krajem morskim i Polacy zasługują na to, aby mieć takie piękne inwestycje" - dodał.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski zaznaczył, że inwestycje prowadzone przez urząd będą służyły rozwojowi gospodarki morskiej. "Rok temu uczestniczyliśmy w uroczystości oddania do użytku tej pięknej budowli hydrotechnicznej wyposażonej w śluzę, bramy śluzy, mosty obrotowe. Przez ten rok przez kanał przepłynęły 1864 jednostki, ale warto by było zrobić sobie statystykę, ile jednostek przez ponad 70 lat przepłynęło przez Cieśninę Piławską" - wskazał.

Dyrektor Piotrzkowski podkreślił, że obecnie trwają prace związane z realizacją drugiego etapu inwestycji. "Ten etap jest dość skomplikowany. Może mniej spektakularny niż to co tutaj widzimy, ale polega na obudowie brzegów rzeki Elbląg. Natomiast w lipcu oddaliśmy do użytku most w Nowakowie, który nie stanowi już przeszkody nawigacyjnej" - wyjaśnił.

"Ta inwestycja będzie kończona w tym roku. Będziemy również realizować inwestycję związaną z pogłębianiem rzeki Elbląg i przetarg na ten ostatni odcinek prowadzący do obrotnicy, do punktu P2 wkrótce będzie ogłaszany. Oprócz tego w stoczni w Finlandii budowana jest pogłębiarka, która służyła będzie utrzymaniu parametrów toru wodnego, a więc 5 m głębokości, 60 m szerokości. Będziemy tę pogłębiarkę eksploatowali, obniżając koszty utrzymania tych parametrów" - powiedział Wiesław Piotrzkowski.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km. Na pozostałe ok. 2,5 km składają się się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.