Wiceminister Witkowski: sprawę awarii “Czajki” skierujemy w poniedziałek do prokuratury

Sprawa awarii warszawskiej oczyszczalni “Czajka” zostanie skierowana w poniedziałek do prokuratury - powiedział w sobotę PAP wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

"Sprawa (awarii oczyszczalni "Czajka" - PAP) do prokuratury będzie skierowana w poniedziałek i wtedy też można spodziewać się kolejnego komentarza z naszej strony" - powiedział PAP Witkowski.

W sobotę po południu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o kolejnej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka". Przekazał, że "aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców Warszawy, na czas awarii MPWiK rozpoczął awaryjny zrzut ścieków do Wisły". Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" miała miejsce rok temu - pierwszy kolektor uległ awarii 27 sierpnia, drugi - 28 sierpnia.