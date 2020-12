Wiceminister: wnioski ws. pomocy dla hodowców świń - do 20 grudnia

Hodowcom świń w tzw. systemie otwartym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z pandemią COVID-19, przysługuje pomoc. Wnioski w tej sprawie ARiMR przyjmuje do 20 grudnia - poinformował w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Bartosik odpowiadając na pytania posłów PiS poinformował, iż wsparcie może otrzymać rolnik, który utrzymywał w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. średnią dzienną liczbę świń oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich, wynoszącą co najmniej 21 sztuk.

Pomoc podzielona jest na trzy grupy: 4,5 tys. zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń; 14,9 tys. zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń; 23,8 tys. zł - średnio dziennie powyżej 200 świń. Wskazał, że wysokość pomocy ustalono na podobnym poziomie jak w rozporządzeniu ws. PROW (dotyczącym tzw. pomocy covidowej) traktując, że wsparcie to jest komplementarne do udzielanej pomocy producentom świń utrzymujący je w tzw. obiegu zamkniętym.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 20 grudnia. Pomoc ta może być łączona ze wsparciem udzielanym z tytułu prowadzenia innych kierunków produkcji niż hodowla świń w cyklu otwartym. W sumie kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro.

Pomoc dotyczy ponad 12 tys. 600 świń. Do 15 grudnia złożono przeszło 4,3 tys. wniosków o taką pomoc, czyli 1/3 oczekiwanych dokumentów. Na wsparcie przeznaczono 175 mln zł.