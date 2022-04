Wiceminister zapowiada korzystne zmiany podatkowe w tym roku

Zmiany podatkowe w tym roku będą korzystne dla podatników - zapewnił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Nie będzie już spokojnych czasów w polskiej gospodarce. Nikt nam tego dziś nie może obiecać. W tak skomplikowanej sytuacji jedni oczekują od rządu dynamicznego działania, rozwiązywania problemów w trybie niemal natychmiastowy. Inni przedstawiciele biznesu są zdania, że mimo wszystko należy kompleksowo i długo konsultować zmiany - powiedział Waldemar Buda.

Według szefa resortu rozwoju, problemy legislacyjne, na które wskazują przedsiębiorcy, nie jest łatwo rozwiązać.

- Problemem w polskiej legislacji jest tak zwany dogmat ustawowy, w skrócie odnosi się on tego, że wszystkie wprowadzane zmiany muszą mieć rangę ustawy. To oznacza wydłużenie drogi i procedowanie w Sejmie i Senacie założeń mających pomóc jak najszybciej przedsiębiorcom. Gdyby resorty mogły reagować i wydawać rozporządzenia byłoby zdecydowanie łatwiej- dodał.

Jak podkreślał wiceminister, wszystko co się robi w sprawach przepisów, oznacza działanie na korzyść podatników.

- Czy są one potrzebne? Odpowiem tak: one upraszczają system podatkowy i powinny wejść w życie jak najszybciej - dodał minister Waldemar Buda

Jak wskazał, konieczność legislacyjnych zmian wynika też z globalnej sytuacji w jakiej żyjemy, najpierw była to pandemia, teraz jest wojna. - Spokojnie już było, teraz trzeba reagować na to, co się dzieje dookoła - powiedział.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl