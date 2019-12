Wiceminister zdrowia dla "DGP": Chcemy zachęcać szpitale do wspólnego kupowania leków

Chcemy zachęcać szpitale do wspólnego kupowania leków - powiedział w wywiadzie dla czwartkowego "Dziennika Gazety Prawnej" wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dodał, że obecnie takie same leki w ramach programów lekowych w różnych szpitalach mają istotnie różne ceny.

Dopytany o fakt, że możliwość wspólnego kupowania leków przez szpitale istnieje już od jakiegoś czasu, stwierdził, że dopiero zaczyna być wykorzystywana. "Obecnie zdarza się, że takie same leki w ramach programów lekowych w różnych szpitalach mają istotnie różne ceny. Od wielu tygodni Narodowy Fundusz Zdrowia analizuje wyniki postępowań w placówkach na terenie całego kraju tak, aby pierwsze zakupy organizowane przez NFZ objęły te przypadki, w których efekt będzie największy" - wyjaśnił "DGP" wiceminister zdrowia.

Podkreślił przy tym, że warto pamiętać, że nie chodzi o to, aby więcej pieniędzy zostało w kasie funduszu, tylko o to, aby w ramach budżetów zaproponować dostęp do leczenia większej liczbie pacjentów.

"Na razie bardzo dużo postępowań w ochronie zdrowia to te, do których zgłasza się tylko jeden podmiot. Świadczy to o tym, że prawdopodobnie można poprawić dokumentację przetargową tak, aby zwiększyć konkurencję. A większa konkurencja to więcej pacjentów, którzy skorzystają z leczenia" - wskazał Cieszyński.

Wiceminister został także zapytany o decyzję resortu zdrowia o wpisaniu do ustawy o zawodzie lekarza regulacji dotyczących ułatwień dla lekarzy cudzoziemców, którzy chcą pracować w Polsce, co nie podoba się polskim lekarzom. "Wydaje się, że jest to realizacja postulatu środowiska, które alarmuje, że jest za mało lekarzy w Polsce. W tej sytuacji każdy sposób, który ma ułatwić podejmowanie pracy osobom z odpowiednimi kwalifikacjami, jest dobrą drogą." - skomentował Cieszyński.