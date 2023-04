Wiceminister Zyska: w ciągu ostatnich lat osiągnęliśmy niewyobrażalny postęp w rozwoju OZE

W ciągu ostatnich lat osiągnęliśmy niewyobrażalny postęp w rozwoju OZE, przekraczając w styczniu 23 GW mocy zainstalowanej. Chcielibyśmy, aby w 2040 r. w Polsce osiągnięto czterokrotny wzrost mocy pochodzącej z OZE - mówił w środę w Studiu PAP wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zyska w środę w Studiu PAP pytany o to, kiedy rząd przyjmie aktualizację projektu strategii "Polityki Energetycznej Polski 2040" (PEP2040), odpowiedział, że w tej sprawie trwa "ożywiona dyskusja" oraz międzyresortowe konsultacje. "Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, a może być to bardzo bliski czas, zaraz po świętach Wielkiej Nocy dokument powinien zostać przyjęty" - wskazał.

Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii powiedział, że ten strategiczny dokument wyznacza ramy horyzontalne rozwoju polskiej energetyki, systemu przesyłu i dystrybucji energii, źródeł wytwórczych oraz budowania nowego miksu energetycznego, w którym ma być zdecydowana przewaga źródeł zeroemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii, ale również energetyki jądrowej.

"Już dziś możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich trzech, czterech lat osiągnęliśmy wręcz niewyobrażalny postęp w rozwoju OZE. Jeszcze kilka lat temu w polskim systemie energetycznym było zaledwie 7 GW mocy zainstalowanej. W styczniu tego roku przekroczyliśmy 23 GW mocy zainstalowanej" - powiedział.

Jak zauważył Zyska, według założeń aktualizacji strategii w 2040 r. w Polsce ma być produkowane 130 GW energii, z czego 88 GW ma pochodzić z OZE, co oznacza blisko czterokrotny wzrost w porównaniu do stanu obecnego. Podkreślił przy tym, że są to "pewnego rodzaju ramy horyzontalne", a nie "precyzyjnie określony cel". Dodał, że strategia musi być aktualizowana co kilka lat.

"Czterokrotny wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z pewnością przyniesie większą konkurencyjność polskiej gospodarki" - ocenił wiceminister klimatu i środowiska. Zaznaczył, że z agencji rządowych, takich jak np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości płyną sygnały odnośnie chęci inwestycji firm zagranicznych w Polsce.

"Wszyscy potwierdzą, że najwięksi globalni inwestorzy, wielkie marki chcą inwestować w Polsce, bo tu są bardzo dobre warunki. Mamy świetnych ludzi, świetną kadrę menedżerską, profesorów, wynalazców, inżynierów, a także doskonałych pracowników, dobrze wykształconych, ale potrzebują odnawialnej energii, tańszej energii. I ten kierunek jest bezwzględnie konieczny do tego, żebyśmy liczyli się na świecie jako rozwinięta, dominująca gospodarka w całym, można powiedzieć, ekosystemie gospodarczym współczesnego świata" - powiedział.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja ws. zmian w PEP2040. Chodzi o uzupełnienie załącznika drugiego oraz działań określonych w części strategicznej PEP2040. "Nowe cele w odniesieniu do transformacji energetycznej wszystkich sektorów gospodarki oraz kontrybucji krajowej do realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. zostaną ujęte w kompleksowej aktualizacji PEP2040 na następnym etapie prac resortowych" - wskazano.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa tłumaczyła w rozmowie z PAP, że w ramach aktualizacji PEP2040 dodano trzeci scenariusz analityczny dla sektora elektroenergetycznego. Dokument ten wskazuje, jak może przebiegać transformacja energetyczna w Polsce w kontekście wydarzeń, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Zakłada on m.in. głęboką dywersyfikację miksu elektroenergetycznego i racjonalne wykorzystanie węgla w gospodarce w zgodzie z zasadą sprawiedliwej transformacji. Dotychczasowa polityka energetyczna opierała się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza. Dodany trzeci scenariusz uwzględnia czwarty filar - suwerenność energetyczną, która została wskazana w założeniach do aktualizacji PEP2040 przyjętych przez rząd w marcu 2022 r.

MKiŚ informowało, że zgodnie z trzecim scenariuszem PEP2040, w ciągu najbliższych dwóch dekad przewiduje się rozwój nowych mocy. Do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych ma ulec podwojeniu do poziomu ok. 130 GW. Ponadto, do 2040 r. ma nastąpić głęboka dywersyfikacja technologiczna miksu elektroenergetycznego, a źródła zeroemisyjne (OZE i atom) będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1557110,zyska-w-ciagu-ostatnich-lat-osiagnelismy-niewyobrazalny-postep-w-rozwoju oraz https://wideo.pap.pl/.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl