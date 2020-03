Wicepremier dla "DGP": kapitał jednak ma narodowość

Gdy minie epidemia, najważniejsza będzie rola największych firm, tych należących do państwa. To one będą kołami zamachowymi gospodarczego odbicia - mówi wicepremier Jacek Sasin w rozmowie z poniedziałkowym "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Sasin podkreślił, że jako minister aktywów państwowych dba o kondycję spółek z udziałem Skarbu Państwa. "Wiem, jakie ponoszą i mogą ponieść straty. Musimy na to reagować. Musimy też zdać sobie sprawę, że gdy minie epidemia, najważniejsza będzie właśnie rola największych firm, tych należących do państwa. To one będą kołami zamachowymi gospodarczego odbicia. One będą w stanie inwestować i pobudzać wzrost, one będą kontrahentem dla małych i średnich polskich firm. Dlatego już dziś musimy myśleć, jak szybko wracać do równowagi, byśmy nie pogrążyli się na długie lata w gospodarczych turbulencjach" - powiedział.

Wicepremier zwrócił uwagę, że obecna ustawa antykryzysowa dotyczy raczej mniejszych firm, ale "będą potrzebne także mechanizmy dla dużych firm państwowych". Jak stwierdził, największe straty ponoszą spółki takie jak LOT czy PKP. "LOT realizuje tylko rejsy specjalne, które służą powrotom rodaków do domu. Nie wiem, jak długo potrwa zamknięcie ruchu lotniczego, bo to będzie zależeć nie tylko od rozwoju sytuacji w Polsce, ale i innych krajach. Musimy więc podjąć nadzwyczajne kroki, nie tylko w stosunku do LOT, ale generalnie linii lotniczych. Spodziewam się, że takie próby podejmowane będą także na szczeblu unijnym. Takiego przestoju na rynku lotniczym mogą nie przetrwać nawet giganci" - ocenił.

Dodał, że "sytuacja PKP dużo bardziej zależy od sytuacji w naszym kraju". "Na pewno jest to firma, która obok LOT, będzie wymagała niestandardowego wsparcia ze strony państwa. To samo dotyczy spółek energetycznych, gdzie ubytki również mogą być spore" - zauważył Sasin.

Wicepremier wyraził nadzieję, że instytucje europejskie "nie będą blokować wsparcia dla firm". "Potrzebujemy odważnych decyzji, dających poszczególnym krajom szansę uratowania ich przedsiębiorstw - również w takim zakresie, który jest dziś przez UE zabroniony, czyli bezpośrednią pomoc publiczną" - powiedział.