Wicepremier Gliński obiecał pomoc protestującym podwykonawcom budowy tunelu w Łodzi

Wicepremier Piotr Gliński obiecał pomoc protestującym podwykonawcom budowy tunelu średnicowego pod Łodzią, którzy skażą się, że od miesięcy nie otrzymują pieniędzy za świadczoną pracę. W piątek przedsiębiorcy blokowali wjazd na teren budowy, a po południu przyszli na spotkanie z Glińskim.

W piątek rano podwykonawcy na budowie kolejowego tunelu średnicowego pod Łodzią, którego inwestorem jest PKP PLK, zablokowali wjazd na teren prowadzonych prac. Jak mówili mediom, zadłużenie głównego wykonawcy tunelu wobec różnych podmiotów wynosi już ok. 35 mln zł.

Po południu przedsiębiorcy spontanicznie przyszli do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, gdzie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński brał udział w spotkaniu z samorządowcami i przedstawili mu swoją trudną sytuację.

"Wiemy, że pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami są problemy płatnicze. One wynikają ze zobowiązań wykonawcy w innym kontrakcie. Od kilku miesięcy przygotowujemy rozwiązanie tej kwestii; zaangażowane w to są dwa banki państwowe i inwestor, czyli PKP PLK. Prokuratoria nadzoruje ten proces. Chodzi o podpisanie porozumienia - ugody między generalnym wykonawcą a inwestorem, która dotyczy zaszłości na innej budowie. Na podstawie tej ugody będzie można uruchomić kredyt i uregulować także państwa zobowiązania" - podkreślił wicepremier.

Jak dodał, problemy wykonawcy inwestycji związane są z tym, że wcześniej był on mniejszościowym członkiem konsorcjum razem z włoską firmą Astaldi, która "porzuciła budowę". Według Glińskiego, te zobowiązania są obecnie ścigane; PKP PLK wystąpiła o zwrot 850 mln zł do Astaldi.

"Monitorujemy to, wiemy, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale to wszystko musi być rozwiązane zgodnie z prawem. Nie możemy tego załatwić środkami ekstra, które nie są zagwarantowane prawnie i zasilić głównego wykonawcę, aby mógł zwrócić państwu należne wam pieniądze. Wczoraj odbyło się jedno z ostatnich spotkań instytucji finansowych, wykonawcy i inwestora. W momencie podpisania ugody podwykonawca dostanie kredyt, bo są do tego podstawy i będzie mógł uregulować zaległości" - tłumaczył wicepremier.

Zaznaczył też, że sprawa dotyczy relacji między prywatnymi: głównym wykonawcą i podwykonawcami. "Tak być nie powinno, ale na inwestycjach takie sytuacje czasem się pojawiają" - dodał.

Wykonawcą budowy tunelu jest konsorcjum firm PBDiM Mińsk Mazowiecki i Energopol Szczecin. Jedna ze skarżących się przedsiębiorczyń prezeska spółki Eliminator Marta Błaszczyk powiedziała PAP, że wystawiane przez nią faktury nie są realizowane od ubiegłego roku.

"Nadal nie zapłacono za prace wykonane w lipcu, a ja musiałam zapłacić podatki i swoje zobowiązania, np. leasingi, bo firmy budowlane mają bardzo duże koszty. Zadłużenie wykonawcy tunelu względem mojej firmy wynosi 500 tys. zł" - wyjaśniła.

Z kolei firmie Budmax wykonawca tunelu jest dłużny 1 mln zł. Obie spółki zajmowały się załadunkiem, transportem i utylizacją materiału ziemnego z terenu budowy.

"Z PBDIM-em sprawa wygląda tak, że dyrektor tej firmy nie tylko nam nie płaci, ale jeszcze straszy nas karą za to, że posunęliśmy się do drastycznych środków w postaci zablokowania wywozu urobku spod TBM (maszyna drążąca tunel - przyp. PAP). Wysłał nam pisma, według których chce nas obciążyć karami po 1,2 mln zł za wstrzymanie prac" - dodał Grzegorz Sekuła z Budmaxu.

Z powodu tych pism i zawartych w nich kar - w opinii protestujących przedsiębiorców - część podwykonawców wycofała się z prowadzenia blokady placu budowy.

W przesłanym wieczorem do PAP stanowisku PKP PLK poinformowało, że w piątek odbyły się rozmowy między głównym wykonawcą - polską spółką Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w konsorcjum z Energopol-Szczecin S.A oraz podwykonawcami, w trakcie których padły deklaracje o wystawieniu płatności.

"Główny wykonawca projektu +Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec+ zadeklarował, że już w dniu dzisiejszym zostanie wystawiony pierwszy przelew, który umożliwi rozpoczęcie regulacji zaległości finansowych" - napisał w komunikacie Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

Dodał, że kolejna część rozmów zaplanowana jest na przyszły tydzień.

