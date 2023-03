Wicepremier Gliński: w ciągu siedmiu lat zrealizowaliśmy ponad 6,2 tys. inwestycji

Wspieranie szkół artystycznych jest możliwe, bo państwo działa efektywnie – powiedział w czwartek w Przemyślu na Podkarpaciu wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. Dodał, że w ciągu siedmiu lat jego resort zrealizował ponad 6,2 tys. inwestycji.

Wicepremier w Przemyślu wziął udział w otwarciu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego. Placówka zakończyła projekt termomodernizacji, koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł ponad 21,1 mln zł.

Szkoła otrzymała dofinansowanie z programu "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce". Za otrzymane pieniądze dyrekcja placówki wyremontowała trzy budynki po byłych koszarach wojskowych.

Wicepremier w swoim wystąpienia podkreślił, że w ramach programu modernizacji energetycznej w całej Polsce wyremontowanych zostało 180 budynków, które należą do 140 szkół artystycznych.

Gliński dodał, że w ostatnich siedmiu latach jego ministerstwo zrealizowało w sumie 6272 inwestycji. "Te 140 szkoły, które otrzymały dofinansowanie to element tych 6272 inwestycji" - powiedział.

Szef MKiDN podkreślił, że wspieranie szkół artystycznych jest możliwe dzięki temu, że państwo polskie "działa efektywnie". "A to, że państwo tak działa, umożliwiło zwiększenie budżetu ministerstwa kultury o sto procent. To się stało w ciągu ostatnich siedmiu lat, zwiększyliśmy budżet z 3,5 mld zł do ponad 7 mld zł" - mówił Gliński.

Wicepremier powiedział, że na same inwestycje w szkolnictwo artystyczne przeznaczone zostało już ponad 1,5 mld zł. Gliński zaznaczył, że państwo dofinansowuje inwestycje, ale to od inwestorów zależy, czy sprawnie zostaną one zrealizowane.

Zaznaczył, że wśród zrealizowanych przez jego resort 6272 inwestycji były też takie, które realizowali "przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, także tych z którymi nie jest nam po drodze".

"Budowaliśmy wspólnie infrastrukturę dla Polski. To są też organizacje pozarządowe, prywatne, kościelne to wszystko są inwestorzy, którzy środki publiczne potrafią dobrze zainwestować. I dzięki temu polska kultura i polskie dziedzictwo się rozwijają. Za co dziękuję" - mówił.

Wicepremier podał również, że w ostatnim czasie jego resort zrealizował m.in. 20 sal koncertowych w szkołach muzycznych. Odniósł się tym samym do planów dyrekcji przemyskiej szkoły muzycznej. Władze placówki chcą w najbliższym czasie wybudować w pobliżu szkoły nowy budynek, w którym mieściłaby się sala koncertowa.

"Jeśli są plany, jest projekt to my jesteśmy gotowi, aby go wesprzeć. Z tym, że inwestycja musi być odpowiednio zeskalowana do potrzeb szkoły" - mówił Gliński.

Wicepremier w czwartek przebywał z wizytą w Przemyślu, gdzie w południe zainaugurował ogólnopolską trasę projektu edukacyjnego "Iskry Niepodległej". Następnie odbył spotkanie w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym, na którym prezentował m.in. założenia działalności Agencji Rewitalizacji, która ma być wkrótce powołana przez Sejm.

