Wicepremier Gowin ogłosił powstanie spółki SIM Łódzkie, która wybuduje 650 mieszkań

Ogłaszamy powstanie spółki SIM Łódzkie. Powstaną mieszkania, dzięki którym życie rodzin stanie się lepsze – zapowiedział we wtorek w Radomsku (Łódzkie) wicepremier Jarosław Gowin. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w regionie ma powstać 650 mieszkań o umiarkowanym czynszu.

Pod dokumentem powołującym pierwszą w woj. łódzkim spółkę SIM podpisały się władze miast: Radomska, Sieradza, Skierniewic, Pabianic, Bełchatowa i Brzezin oraz wójtowie gmin Radomsko i Bełchatów. W tych miejscowościach w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ma powstać ok. 650 mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. To ma być alternatywa dla osób i rodzin o niskich dochodach oraz małej zdolności kredytowej.

Obecny na wydarzeniu wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podkreślił, że powstanie spółki to moment, kiedy zapowiedzi i obietnice stają się faktem. Przypomniał, że inicjatywę zapoczątkowało podpisanie w lutym w Radomsku porozumienia o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

"Dziś ogłaszamy powstanie SIM Łódzkie. Razem z miastami Bełchatów, Brzeziny, Pabianice, Radomsko, Sieradz i Skierniewice oraz gminami Bełchatów i Radomsko na gruntach o powierzchni ok. 10,5 ha wybudujemy 650 mieszkań. Mieszkań dla rodzin. Mieszkań, dzięki którym życie tych rodzin stanie się lepsze" - mówił minister rozwoju, pracy i technologii.

Zaznaczył, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa powstała z potrzeby dostępności mieszkań o dobrym standardzie dla osób i rodzin o umiarkowanych dochodach. "Takich, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku deweloperskim, ale mogą płacić umiarkowany czynsz. Do tego w Polsce bardzo potrzebujemy mieszkań w mniejszych miastach, a nie tylko w wielkich metropoliach" - tłumaczył Gowin.

Wskazał, że miejscowości, które weszły do SIM Łódzkie potrzebują mieszkań do dalszego rozwoju i zatrzymania odpływu mieszkańców. Tłumaczył, że samorządy wniosą do spółki wkład w postaci gruntów, a rząd zapewni wsparcie finansowe.

"Dobre rzeczy w Polsce dzieją się wtedy, kiedy współpracujemy ze sobą, a nie dzielimy się i skłócamy. Ta współpraca przynosi bardzo konkretne efekty, teraz pozostaje działać i już wkrótce zobaczymy, jak pierwsze rodziny będą wprowadzać się do mieszkań w miastach objętych Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową - SIM Łódzkie" - zapowiedział wicepremier.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka poinformowała, że celem programu jest stworzenie szerokiej oferty mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. "Właśnie po to, żeby przeciwdziałać wszystkim negatywnym zjawiskom na rynku mieszkaniowym, kiedy mamy monopol oferty komercyjnego zakupu mieszkania. Większość Polaków jest z tego powodu wykluczona, ponieważ nie ma oferty dostosowanej do ich potrzeb i możliwości zarobkowych" - mówiła.

Wyjaśniła, że w ramach SIM inwestycja jest dofinansowana bezzwrotną dotacją nawet do 45 proc. kosztów. Na stworzenie SIM samorządy otrzymują bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł. Ponadto spółka ma otrzymać preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra przyznał, że zawiązanie SIM wieńczy ponad pół roku pracy. Wyraził nadzieję, że to pierwsza taka spółka w Łódzkiem, ale nie ostatnia. "Jestem przekonany, że do SIM Łódzkie będą chciały dołączać kolejne gminy. Ten projekt jest obliczony na co najmniej 15 lat i jest to coś ponadczasowego. Mamy ogromną lukę mieszkaniową, którą SIM będzie w stanie w części uzupełnić" - powiedział.

Zadowolenie z zawarcia umowy wyraził również prezydent Radomska. Jak mówił Jarosław Ferenc, ta inicjatywa stwarza możliwości do poprawy komfortu życia mieszkańców. "Stworzenie tego programu jest uzupełnieniem oferty, które miasta już posiadają. Jest on szansą do rozwoju" - przekonywał. Zapowiedział, że w pierwszym etapie w Radomsku powstanie 88 mieszkań czynszowych, ale - jak dodał - oferta ma być sukcesywnie zwiększana.

Lokatorzy, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 lub 25 proc. kosztów budowy mieszkania, spłacając regularnie czynsz będą mieli możliwość dojścia do pełnej własności po 20-30 latach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl