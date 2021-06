Wicepremier Gowin: Rekordowe odczyty PMI dla polskiego przemysłu

Czas dostaw, nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zapasy - wszystkie te czynniki wpłynęły pozytywnie na osiągnięcie historycznie najwyższej wartości odczytów PMI dla Polski - wskazał we wtorek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Gowin zwrócił uwagę we wtorkowym wpisie na Twitterze na rekordowe odczyty PMI dla polskiego przemysłu.

"Czas dostaw, nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zapasy wszystkie te czynniki wpłynęły pozytywnie na osiągnięcie historycznie najwyższej wartości odczytów - 57,2 pkt." - czytamy.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu - podała we wtorek firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost PMI do 54,0 pkt. Autorzy badania zaznaczyli, że najnowszy odczyt PMI pobił rekord z kwietnia 2004 r. (56,8), sygnalizując znaczącą poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym i wydłużając obecny trend zwyżkowy do 11 miesięcy.

