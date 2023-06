Wicepremier Kaczyński: imposybilizm i niezdolność podejmowania wielkich przedsięwzięć w Polsce to historia

Imposybilizm i niezdolność podejmowania wielkich przedsięwzięć w Polsce to historia; nigdy nie byliśmy tak blisko celu bycia na równi z tymi, którzy mieli więcej historycznego szczęścia, ale potrzeba jeszcze trochę pracy - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński podczas otwarcia tunelu pod Świną.

Wicepremier wziął w piątek udział w uroczystości otwarcia tunelu drogowego pod Świną w Świnoujściu, łączącego dwie części miasta. Podczas wystąpienia podkreślił, "że pościg za tymi bogatszymi, i co za tym idzie silniejszymi niż my, to jest nasz wspólny, narodowy cel i obowiązek".

"On tu, na Pomorzu Zachodnim, jest realizowany - tą inwestycją, ale także i innymi przedsięwzięciami. Parę dni temu były otwierany Polimery (zakład w Policach); mamy przed sobą zamknięcie ringu dookoła Szczecina... (...) Mamy w miejscu stoczni budowę portu obszarowego; mamy wiele innych przedsięwzięć, także na przykład w sferze dróg, które realizują zadania związane z tym wielkim przedsięwzięciem, który dotyczy oczywiście całego kraju, ale także i tej ziemi" - powiedział Kaczyński.

Jak ocenił, "jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale robimy to (...) i pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, także po odzyskaniu niepodległości - ten imposybilizm, niezdolność działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych - to już dzisiaj tylko historia, za nami".

"Przed nami - wielka szansa. Wielka szansa na zrealizowanie tego historycznego celu. (...) W całej historii Polski nigdy nie byliśmy tak blisko jak dziś, tak blisko osiągnięcia tego celu, żeby być na równi z tymi, o którym powiedziałem, że mieli więcej historycznego szczęścia. Jeszcze tylko kilka kroków, jeszcze trochę tej wspólne pracy, tej gotowości do wykorzystania wszystkich szans, a cel zostanie zrealizowany " - przekonywał prezes PiS.

Kaczyński odniósł się również do poruszanej przez prezydenta Świnoujścia kwestii ograniczenia dostępu do plaży i morza, m.in. w związku ze środkami bezpieczeństwa wokół świnoujskiego gazoportu. "Otóż my ten problem rozwiążemy. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie rezygnować, ze względu na różne zagrożenia, które z racji sprawowanej funkcji - wicepremiera ds. bezpieczeństwa, znam może lepiej niż inni - ale są inne metody, żeby doprowadzić do tego, by ten teren był w dalszym ciągu dostępny dla celów turystycznych i rekreacyjnych. I tak się stanie, proszę się o to nie obawiać" - zadeklarował.

