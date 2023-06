Wicepremier Kaczyński: imposybilizm i niezdolność podejmowania wielkich przedsięwzięć w Polsce to historia (aktualizacja)

Imposybilizm i niezdolność podejmowania wielkich przedsięwzięć w Polsce to historia; będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, będziemy nią iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach - mówił w piątek wicepremier Jarosław Kaczyński na uroczystości otwarcia tunelu pod Świną.

Wicepremier Jarosław Kaczyński wziął w piątek udział w uroczystości otwarcia tunelu drogowego pod Świną w Świnoujściu, łączącego dwie części miasta. Podczas wystąpienia nawiązywał do słów b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że Pomorze Zachodnie, to polska racja stanu.

"Polska racja stanu to jedność naszego państwa, jego siła, jego sprawność, jego gotowość do wykonywania wszelkich zadań. Jego gotowość do kierowania tym wielkim i ważnym, decydującym dla naszej przyszłości procesem doganiania przez Polaków, przez nasz naród poziomu życia, poziomu gospodarczego, kulturalnego tych wszystkich, którzy mieli na zachodzie Europy więcej historycznego szczęścia niż my" - mówił wicepremier.

"Ten proces trwa i to co dzisiaj się staje, otwarcie tego tunelu, a przedtem jego budowa, jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do łączności z całym Pomorzem Zachodnim i całą Polską, ale odnosi się także do tych największych spraw naszego narodu" - dodał Kaczyński.

Podkreślał, "że pościg za tymi bogatszymi, i co za tym idzie silniejszymi niż my, to jest nasz wspólny, narodowy cel i obowiązek".

"On tu, na Pomorzu Zachodnim, jest realizowany - tą inwestycją, ale także i innymi przedsięwzięciami. Parę dni temu były otwierane Polimery (zakład w Policach); mamy przed sobą zamknięcie ringu dookoła Szczecina... (...) Mamy w miejscu stoczni budowę portu obszarowego; mamy wiele innych przedsięwzięć, także w sferze dróg, które realizują zadania związane z tym wielkim przedsięwzięciem, który dotyczy oczywiście całego kraju, ale także i tej ziemi" - wymieniał Kaczyński.

Jak ocenił, "jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale robimy to (...) i pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, także po odzyskaniu niepodległości - ten imposybilizm, niezdolność działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych - to już dzisiaj tylko historia, za nami".

"Przed nami - wielka szansa. Wielka szansa na zrealizowanie tego historycznego celu. (...) W całej historii Polski nigdy nie byliśmy tak blisko jak dziś, tak blisko osiągnięcia tego celu, żeby być na równi z tymi, o którym powiedziałem, że mieli więcej historycznego szczęścia. Jeszcze tylko kilka kroków, jeszcze trochę tej wspólne pracy, tej gotowości do wykorzystania wszystkich szans, a cel zostanie zrealizowany " - przekonywał prezes PiS.

Kaczyński odniósł się również do poruszanej wcześniej przez prezydenta Świnoujścia kwestii ograniczenia dostępu do plaży i morza, m.in. w związku ze środkami bezpieczeństwa wokół świnoujskiego gazoportu. "Otóż my ten problem rozwiążemy. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie rezygnować, ze względu na różne zagrożenia, które z racji sprawowanej funkcji - wicepremiera ds. bezpieczeństwa, znam może lepiej niż inni - ale są inne metody, żeby doprowadzić do tego, by ten teren był w dalszym ciągu dostępny dla celów turystycznych i rekreacyjnych. I tak się stanie, proszę się o to nie obawiać" - zadeklarował.

Kaczyński podkreślał, że rząd PiS dba i stara się dbać o interesy ogromnej większości Polaków. "Wszystkich, którzy chcą żyć z uczciwej pracy, a to jest przecież całkowicie miażdżąca większość. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, będziemy ją iść, oczywiście, jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach" - powiedział.

"Mam nadzieję, że każda władza, która będzie tutaj, będzie tą drogą szła. Wiem, że jedynymi, którzy mogą już powiedzieć, że się w tej sprawie, tym, przedsięwzięciu, tym wielkim, narodowym przedsięwzięciu zweryfikowali, jesteśmy my, bo nam się po prostu udaje. My nie musimy szukać pieniędzy gdzieś pod ziemią, my wiemy gdzie one są i wiemy, jak je wydawać dla Polski i to dla Polski rozumianej w ten sposób, że jest jednością i musi być jednością. Ale to słowo jedność musi mieć znaczenie" - podkreślił wicepremier Kaczyński.

Wskazał, że "to znaczy dążenie do równości, do równości szans, do równości poziomu życia". "Na zasadzie takiej, że wszystkie regiony Polski muszą się rozwijać i dążyć do tego najwyższego poziomu. Będziemy szli tą drogą. To dotyczy tej ziemi, a może nawet szczególnie tej ziemi, bo jest ona strategicznie bardzo ważna dla Polski, dla Polaków" - ocenił.

Wicepremier mówił, jest to "inwestycja potrzebna". "Można powiedzieć pod każdym względem potrzebna tej ziemi, mówię o terenach najbliższych ziemi zachodniopomorskiej, całemu wybrzeżu, a wreszcie całej Polsce" - dodał.

"Chcę powiedzieć, że tego rodzaju dobrych dni będzie w najbliższych miesiącach i latach w Polsce wiele, bardzo wiele, bo ten marsz do przodu, te nowe inwestycje, polskie i zewnętrzne, to sięganie po nowe zasoby, te zasoby, które niesie postęp, postęp techniki na niebywałym dzisiaj poziomie, te zasoby, które muszą być do Polski sprowadzane z zewnątrz, ale które musimy także budować sami, korzystając z polskich możliwości, a są one dzisiaj naprawdę niemałe. Tylko dziś często rozpraszają się w świecie. Musimy je ściągać do siebie. Wiem, że to już w jakiejś mierze następuje i następuje także na tej ziemi. Tą drogą musimy iść i będziemy szli. Ten dzień, w tym kontekście, w tym wymiarze, jest dniem ważnym, można powiedzieć i w praktyce i jeżeli chodzi o jego znaczenie symboliczne" - mówił prezes PiS. Pogratulował także wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl