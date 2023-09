Wicepremier Kaczyński o umowie na elektrownię jądrową: ogromne umocnienie naszego bezpieczeństwa

To jest ogromne umocnienie naszych wzajemnych relacji, naszego bezpieczeństwa - podkreślił w środę w Pruszkowie wicepremier Jarosław Kaczyński nawiązując do podpisania umowy na zaprojektowanie polskiej elektrowni jądrowej. Dodał, że informacje o tym, że Polska jest izolowana i przez to mniej bezpieczna, są nieprawdą.

W Pruszkowie z udziałem wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbyła się w środę konwencja wojewódzka PiS.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała w środę z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. Umowę na projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce podpisano w środę w Warszawie podczas uroczystości z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego.

Nawiązując do podpisania umowy na zaprojektowanie polskiej elektrowni jądrowej, Kaczyński powiedział, że "to ogromne umocnienie naszych wzajemnych relacji, ogromne umocnienie naszego bezpieczeństwa".

"Ci, którzy mówią, że Polska jest jakoś izolowana i w związku z tym mniej bezpieczna, dzisiaj mogli zobaczyć po raz kolejny - jeśli mają jakieś sumienie i rozum - że jest to całkowita nieprawda" - podkreślił wicepremier.

"To jest cytat w tej chwili z pana premiera - ale te słowa usłyszał od przedstawiciela prezydenta Stanów Zjednoczonych: +ta umowa to jest więcej nawet, niż jedna dywizja amerykańska w Polsce, cała dywizja+. A pamiętajcie, że to jest w amerykańskiej strukturze armii potężna jednostka, przeszło 30-tysięczna" - podkreślił Kaczyński.

Dodał, że izolacja Polski to jest po prostu "bajeczka wymyślona przez naszych przeciwników".

Kontrakt na usługi projektowe ESC (Engineering Service Contract) przewiduje zaprojektowanie głównych komponentów elektrowni jądrowej: wyspy jądrowej, wyspy turbinowej oraz instalacji towarzyszących.

Czas trwania umowy to 18 miesięcy, na jej mocy powstać ma ponad 400 raportów i opracowań. Umowa przewiduje też zaprojektowanie łańcuchów dostaw, wsparcie procesu inwestycyjnego, przygotowanie dokumentacji dla pozwolenia na budowę.