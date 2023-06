Wicepremier Kaczyński: Polska racja stanu, to jedność naszego państwa

Polska racja stanu, to jedność naszego państwa, jego siła, sprawność, jego gotowość do wykonywania wszelkich zadań - mówił w piątek wicepremier Jarosław Kaczyński podczas uroczystości otwarcia tunelu pod Świną.

Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia nawiązywał do słów b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że Pomorze Zachodnie, to polska racja stanu.

"Polska racja stanu to jedność naszego państwa, jego siła, jego sprawność, jego gotowość do wykonywania wszelkich zadań. Jego gotowość do kierowania tym wielkim i ważnym, decydującym dla naszej przyszłości procesem doganiania przez Polaków, przez nasz naród poziomu życia, poziomu gospodarczego, kulturalnego tych wszystkich, którzy mieli na zachodzie Europy więcej historycznego szczęścia niż my" - mówił wicepremier.

"Ten proces trawa i to co dzisiaj się staje, otwarcie tego tunelu, a przedtem jego budowa, jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do łączności z całym Pomorzem Zachodnim i całą Polską, ale odnosi się także do tych największych spraw naszego narodu" - dodał Kaczyński.

