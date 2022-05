Wicepremier Piotr Gliński pogratulował Jerzemu Skolimowskiemu nagrody w Cannes

Gratulacje dla Jerzego Skolimowskiego - laureata nagrody specjalnej jury 75. festiwalu filmowego w Cannes za film „IO” – napisał w sobotę wieczorem na Twitterze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

W sobotę "IO" Jerzego Skolimowskiego oraz "The Eight Mountains" Charlotte Vandermeersch i Felixa van Groeningena otrzymały ex aequo nagrodę jury podczas uroczystej gali zamknięcia 75. festiwalu w Cannes.

"IO" nawiązuje do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona, zaliczanego do klasyki kina francuskiego. Tytułowym bohaterem jest osiołek, który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (Sandra Drzymalska). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli.

Współscenarzystką i współproducentką filmu jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), za muzykę - Paweł Mykietyn, a za montaż - Agnieszka Glińska. Dystrybutorem obrazu w Polsce została firma Gutek Film.

