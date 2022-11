Wicepremier Sasin: nie będzie nadmiarowych zysków w spółkach energetycznych

Będziemy kontynuować inwestycje, które spółki rozpoczęły, ponieważ nie można nie inwestować w energetykę, ale nadmiarowych zysków nie będzie - zapowiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Wszyscy oszczędzamy, działania są podjęte już i na etapie prawnym, bo przypomnę, że rozporządzenie, które jest do ustawy dot. zamrożenia cen energii przerzuca pewną, znacząca, część kosztów tego zamrożenia na spółki energetyczne, redukując ich zyski" - powiedział we wtorek wicepremier Sasin w Radiu Plus.

W ocenie szefa MAP najbliższy rok będzie kryzysowy "i to nie jest rok na nowe inwestycje". "Będziemy kontynuować te wszystkie inwestycje, które zostały zaczęte, bo nie można nie inwestować w energetykę. Mamy transformację energetyczną, mamy te zmiany chociażby dotyczące inwestowania w OZE, w atom, przygotowania tych inwestycji. Mamy pewne inwestycje, które muszą być kontynuowane, jak chociażby nowe bloki energetyczne - tu, żebyśmy byli bezpieczni, musimy to kontynuować. Ale rzeczywiście tych nadmiarowych zysków nie będzie" - wskazał Sasin.

Jak dodał, będzie namawiał spółki, "żeby te pieniądze tak inwestować, żeby one służyły wszystkim Polakom".

Sasin został zapytany także o kwestię premii dla szefostwa spółek Skarbu Państwa w kontekście wrześniowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu oświadczył wówczas, że poprosił szefa MAP o wyeliminowanie premii dla zarządów spółek Skarbu Państwa.

"Oczywiście tak się stało. W ślad za tą wypowiedzią premiera skierowałem do rad nadzorczych pisma proszące o to, aby nie uruchamiały wypłaty tzw. zmiennej części wynagrodzenia, czyli tego, co jest uzależnione od zysków firm. Ale jednocześnie pracujemy nad rozwiązaniem systemowym. Po pierwsze mi podlega tylko mniej więcej połowa spółek z udziałem Skarbu Państwa - inni ministrowie zarządzają resztą, więc to musi być decyzja całego rządu, a nie tylko Ministerstwa Aktywów Państwowych. I musi być przeprowadzona jednak w sposób odpowiedzialny" - tłumaczył Sasin.

Jak dodał, jeśli chodzi o premie, "to one już zostały wyeliminowane". "Żadnych premii, żadnych nagród dodatkowych menadżerowie tego szczebla zarządzającego w spółkach Skarbu Państwa nie pobierają" - oświadczył. Przyznał, że dyskusja dotyczy jeszcze zmiennej części wynagrodzenia, "która zgodnie z kontraktem jest częścią wynagrodzenia". Zapowiedział, że nowe rozwiązania powinny dotyczyć przyszłego roku, "tak, żeby wszystkich potraktować tak samo".

