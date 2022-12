Wicepremier Sasin: pracujemy, by pogodzić inwestycje w energię odnawialną z oczekiwaniami społecznymi

Pracujemy nad tym, żeby pogodzić inwestycje w energię odnawialną z oczekiwaniami społecznymi - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do projektu ustawy wiatrakowej. Szukamy takiej drogi - dodał.

Wicepremier Sasin został zapytany w Programie 3 Polskiego Radia, czy zostanie przyjęta nowelizacja projektu ustawy wiatrakowej z poprawką, o której mówiła w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa MKiŚ poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że resort przygotował poprawkę, zgodnie z którą 5 proc. energii produkowanej przez lądową farmę wiatrową ma być przekazywane na rzecz społeczności lokalnej.

"Pracujemy nad tym, żeby pogodzić te dwa oczekiwania. Czyli takie oczekiwanie, że będziemy mogli dużo więcej inwestować w energię odnawialną nie tylko na morzu, ale i również na ladzie (...) i pogodzić to z oczekiwaniami społecznymi, że te inwestycje nie będą uciążliwe dla mieszkańców. I szukamy takiej drogi" - powiedział Sasin we wtorek.

Szef MAP zapewnił, że "na pewno nie przyjmiemy żadnych rozwiązań, które będą godziły w interes społeczny, w interes ludzi", jeśli chodzi o inwestycje w energię odnawialną.

Minister Moskwa przekazała w poniedziałek, że konsultacje ustawy wiatrakowej właściwie się zakończyły. "Co nie oznacza, że dalej nie będziemy o niej rozmawiać" - tłumaczyła minister. Jak wskazała, "jest oczywiste, że budzi ona zainteresowanie", np. rolników, sadowników, mieszańców wsi. "Będziemy dokonywać nowelizacji na poziomie Rady Ministrów o tę zasadę 5 proc. i nowelizację w dniu dzisiejszym wysłałam. Więc ta zaktualizowana ustawa trafi do Sejmu. I w rękach Sejmu, co dalej się z nią będzie działo" - mówiła szefowa MKiŚ.

Ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy projektowanej nowelizacji zakładają, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych. Dotyczyć to będzie także dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni. Jednocześnie przepisy gwarantują mieszkańcom gmin, które zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury. Ponadto inwestorzy są zobowiązani do wykorzystania najnowszych technologii, co minimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko.

Sasin we wtorkowej rozmowie radiowej odniósł się także do kwestii węgla i kopalni górniczych. "Z węglem będziemy żyli dłużej, niż nam się wydawało, i ten proces wygaszania górnictwa musi być spowolniony, musi być dostoswany do wymogów naszego bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział. Jak dodał, trwają w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami również strony społecznej, związków zawodowych górniczych.

"Rozmawiamy na te tematy. Jesteśmy przystopowani dzisiaj do tego, żeby mówić o tym, że te zapisy umowy społecznej (dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego - PAP) muszą zostać zmienione. To jest oczywiste" - wskazał. Zaznaczył, że "harmonogram wygaszania kopalń musi zostać zmieniony, musi być inaczej ukształtowany i musi to być uzależnione o tego, ile energii będziemy w stanie wytworzyć z innych źródeł niż węgiel".

28 maja 2021 r. podpisano umowę dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego. Przyjęte w dokumencie propozycje rozwiązań systemowych chronią pracowników kopalń, a jednoczenie zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz umożliwiają transformację regionów górniczych.

