Wicepremier Sasin: PZU strategicznym partnerem Ludowych Zespołów Sportowych

PZU zdecydowało się zostać strategicznym partnerem Ludowych Zespołów Sportowych - poinformował w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin na II Kongresie Sportu Wiejskiego. Dodał, że spółki Skarbu Państwa bardzo mocno wspierają polski sport, budują jego fundament finansowy.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych, na którego czele stoję, nadzoruje spółki Skarbu Państwa, które bardzo mocno wspierają polski sport. Budują fundament finansowy, bez którego trudno sobie wyobrazić w dzisiejszym świecie sukcesy sportowe i udział polskich sportowców w wielkich imprezach sportowych" - zauważył Sasin.

"Nie ma żadnej spółki Skarbu Państwa, która by nie wspierała sportu" - dodał. Jak tłumaczył, fundamentem polityki rządu, jest zasada, że wszyscy Polacy muszą być traktowani tak samo i mają prawo dostępu również do infrastruktury sportowej. "Dlatego tak bardzo wielką uwagę dokładamy do tego, żeby wpierać sport wiejski. Zdradzić więc mogę (...), że PZU zdecydowało się zostać strategicznym partnerem Ludowych Zespołów Sportowych" - poinformował wicepremier.

Przypomniał, że PZU wspierało tenisistkę Igę Świątek zanim stała się "gwiazdą sportu", jaką jest dziś. "PZU wspiera również sport w wymiarze masowym" - dodał.

Wskazał, że wychowankami LZS-ów było m.in. wielu znanych sportowców, w tym m.in. Czesław Lang, Adam Małysz czy Kamil Stoch.

Wicepremier Sasin zapewnił, że wsparcie dla masowego sportu będzie kontynuowane.

