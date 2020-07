Wicepremierzy: efekty szczytu są korzystne dla Polski; potrafimy realizować swoje interesy w UE

Efekty szczytu UE są dobre i korzystne dla Polski, dziś największym wyzwaniem jest to, abyśmy potrafili zainwestować pieniądze z UE - mówiła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wicepremier, szef MAP Jacek Sasin ocenił, że Polska pokazała, iż potrafi realizować w Unii swoje interesy.

Po powrocie premiera Mateusza Morawieckiego z Brukseli do Warszawy, zorganizowano wspólną konferencję prasową z udziałem szefa rządu, a także z wicepremierami: Jadwigą Emilewicz, Jackiem Sasinem i Piotrem Glińskim.

Emilewicz w trakcie konferencji wskazała, że efekty szczytu UE są dobre i korzystne dla Polski, a dziś największym wyzwaniem jest to, byśmy potrafili zainwestować pieniądze z UE.

- Przełamaliśmy różne kryzysy. Dziś wszyscy potrzebowali szybko tych konkluzji, by szybko wejść znowu na ścieżkę wzrostu - oświadczyła Emilewicz.

Jak dodała, wynegocjowany na szczycie kontrakt dla Europy jest "bardzo dobry i niezwykle korzystny dla Polski". To ponad 160 mld euro - stwierdziła Emilewicz, zaznaczając, że większość z nich, 125 mld euro - to dotacje, czyli te środki, których gospodarka potrzebuje najbardziej.

Emilewicz przyznała, że "za sprawą oszczędnych państw" Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został ograniczony o 22 proc. względem pozycji wyjścia. Ale - jak stwierdziła - dla Polski zostanie ograniczony o 3 proc., czyli "Polska jest wielkim beneficjentem".





Szefowa MR zapowiedziała, że powstanie lista konkretnych projektów, inwestycji, które będą finansowane m.in. z funduszu odbudowy.

- W naszej propozycji dystrybucji środków, zwłaszcza z funduszu odbudowy, znajdzie się lista projektów indykatywnych, wskazanych, nazwanych +z imienia i nazwiska+, w które chcielibyśmy inwestować w najbliższych latach i o których wiemy, że przyniosą konkretne efekty - powiedziała wicepremier.

Emilewicz poinformowała, że środki te zostaną przeznaczone zarówno na infrastrukturę kolejową i drogową, ale nie będą to tylko duże projekty, lecz również te mniejsze, bardziej lokalne, w mniejszych ośrodkach.

- To są również środki na transformację energetyczną. To wreszcie środki na modernizację na unowocześnienie polskich miast, aby stały się miastami inteligentnymi, przyjaznymi- dodała Emilewicz.

Zdaniem wicepremier, "Polska dziś z całą pewnością współtworzy wspólnotę europejską na równych prawach". Jak wskazała, członkostwo Polski w Unii Europejskiej "jest jednym z warunków pokoju i bezpieczeństwa dla Polski, ale także jest niezwykle istotnym elementem w historycznym rozwoju Europy".

- Myślę, że dzisiaj współtworząc wspólnotę, ten efekt negocjacyjny pokazuje, że nie jesteśmy tylko tymi, którzy są na koniec biorcami, ale tymi, którzy kształtują przyszłość w jakim kierunku Europa będzie się rozwijać. To także bardzo istotna zmiana pozycji Polski w Europie - powiedziała.

Z kolei wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że Polska potrafi realizować swoje interesy w UE.

- O polskie interesy trzeba twardo w UE walczyć, trzeba negocjować, trzeba szukać sojuszy, trzeba przekonywać do swoich argumentów, nie ustępować i wszędzie tam, gdzie jest to ważne dla naszej przyszłości, naszego interesu narodowego być twardym w takich negocjacjach - mówił wicepremier.

Zdaniem Sasina na unijnym szczycie "pokazaliśmy, że potrafimy swoje interesy w UE realizować". Stwierdził, że to "kolejny sukces polityki naszego rządu".

- Dzisiaj mamy kolejny sukces - 750 mld zł dla Polski, również dla polskiej gospodarki, ale również polskich firm, spółek Skarbu Państwa - powiedział Sasin. Zaznaczył, że pieniądze te będą ważne dla budowania siły spółek Skarbu Państwa. - To są największe polskie przedsiębiorstwa, te firmy, które budują dzisiaj obraz polskiej gospodarki, które najwięcej inwestują - stwierdził.

Te inwestycje są potrzebne, bo - jak tłumaczył wicepremier - przed Polską wielkie wyzwania - np. związane z transformacją energetyczną.

- Te 3,5 mld euro, które zostały przeznaczone dla Polski z funduszu sprawiedliwej transformacji to pieniądze, które wspomogą ten proces realizowany przez polskie spółki energetyczne- wyjaśnił.

Zdaniem Sasina, pieniądze te "pozwolą nam z większym spokojem myśleć o skali wyzwań, które stoją dzisiaj przed polską energetyką". Te wyzwania - jak podkreślił - "będziemy realizować "bez pistoletu przystawionego do głowy", "pistoletu" konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050".

Minister zwrócił uwagę, że dzięki skutecznym negocjacjom udało się osiągnąć to, że cel klimatyczny będzie liczony dla całej Europy, a nie dla każdego kraju z osobna.



- To daje nam dużo spokojniejszą perspektywę inwestowania i osiągania naszych celów w sektorze energetycznym - podsumował.

Według Sasina, Mateuszowi Morawieckiemu udało się wynegocjować dodatkowe pieniądze na wsparcie mniej zamożnych regionów Polski.

- 600 mln euro, to prawie 3 mld zł; konkretne pieniądze, które pozwolą podnosić poziom rozwoju tych terenów. I przede wszystkim pokazują, że polityka, którą realizujemy od prawie 5 lat, polityka zrównoważonego rozwoju, to jest polityka, która zyskuje dzisiaj uznanie w UE, jest oceniana, jako polityka właściwa, bo wyrównywanie poziomów rozwojowych poszczególnych regionów Europy, to jest jedno z tych fundamentalnych zadań, które UE chce realizować. My jesteśmy bardzo europejscy w tym zakresie - powiedział Sasin.