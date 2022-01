Wiceprezes ARP: Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG pomoże firmom rozwijać się mimo inflacji

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG pomoże firmom rozwijać się w trakcie rosnącej inflacji - powiedział we wtorek wiceprezes Agencja Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński. Wskazał, że kwoty pożyczki będą się zawierać w przedziale 800 tys. - 10 mln zł.

Jak podkreślił na konferencji wiceszef ARP, to małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym polskiej gospodarki. "Sektor ten to nadal największa grupa wśród przedsiębiorstw. Nie zmieniła tego pandemia, choć wpłynęła negatywnie na działalność wielu z nich, naszym zadaniem jest udzielanie im pomocy. Dlatego oferujemy produkty Tarczy Antykryzysowej" - powiedział.

Jak wyjaśnił, dostępne są one w całym kraju poprzez sieć naszych Centrów Obsługi Przedsiębiorców. "Pomagamy przedsiębiorstwom nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim rozwijać się w trakcie rosnącej inflacji. Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG to nie tylko okres finansowania wykraczający poza standardy rynkowe, nawet do 10 lat w przypadku finansowania inwestycyjnego, ale także możliwość karencji w spłacie kapitału" - podał Kolczyński.

Dyrektor zarządzający ARP Konrad Trzonkowski, dodał, że Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP w dwóch wariantach: pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji oraz pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.

Jak podkreślił, kwoty pożyczki będą się zawierać w przedziale 800 tys. - 10 mln zł, dokładna wysokość będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Wyjaśnił, że obecnie jednym ze stosowanych kryteriów w standardowym procesie pożyczkowym jest wymóg materialnego pokrycia zabezpieczenia pożyczki zabezpieczeniami typu hipoteka lub zastaw rejestrowy. W przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej podstawowe zabezpieczenie w wysokości 70 proc. stanowi gwarancja EFG.

Dodał, że korzyści, które uzyskują klienci, poza wynikającymi z pokrycia deficytu finansowego, to m.in. złagodzenie wymogu materialnego pokrycia kwoty pożyczki twardymi zabezpieczeniami, opłata na udzielenie gwarancji EFG ponosi ARP (tj. 0,2 proc. wartości gwarancji), okres finansowania wykraczający poza standardy rynkowe (do 10 lat w przypadku finansowania inwestycyjnego) i możliwość karencji w spłacie kapitału. Dodał, że dla wniosków złożonych do końca marca 2022 r. pożyczka będzie bez prowizji.

Trzonkowski podsumował również wyniki funkcjonowania pionu finansowania korporacyjnego w 2021 roku. Wskazał, że porównując rok 2020 i 2021 Agencja zanotowało w tym obszarze 21 proc. wzrost salda pożyczkowego, co finalnie przełożyło się na 26 proc. wzrost przychodów z portfela w bardzo trudnym okresie. "Ze statystyk wynika, iż w 2021r. w co drugim dniu roboczym udzielaliśmy finansowania wartego 4,7 mln zł, a w ramach działalności tarczowej nasi doradcy przeanalizowali blisko 600 wniosków, których wartość wynosiła 1,3 mld zł" - podał.

W konferencji wziął udział także prezes ARP Leasing Wojciech Miedziński, oferującej komplementarne produkty leasingowe. Przypomniał, że 2021 roku spółka wdrożyła kolejne dwa unikalne na rynku rozwiązania tj. instrument "REMaszyneria" oraz Pożyczkę na spłatę rat leasingowych.

"W 2021 Suma bilansowa ARP Leasing wzrosła o blisko 30 proc., co przełożyło się na zauważalny wzrost przychodów pomimo, iż WIBOR zanotował średnioroczny spadek wartości o blisko 1/3 (a także z uwzględnieniem 12 miesięcznych karencji w spłacie dla instrumentów Tarczy Antykryzysowej)" - poinformował Miedziński. Dodał, że należy uznać za bardzo dobry wynik.

