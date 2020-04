Wiceprezes ARP: w ciągu 2 tyg. zacznie działać portal dystrybuujący 1,7 mld zł z tarczy antykryzysowej

W ciągu 2 tyg. zacznie działać portal ARP dystrybuujący 1,7 mld zł z tarczy antykryzysowej - zapowiedział w poniedziałek wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński. Dodał, że do korzystania z niego zaprasza m. in. firmy branży transportowej ws. refinansowania leasingu.

Kolczyński powiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni Agencja Rozwoju Przemysłu "oficjalnie zainauguruje" portal z systemem aplikacji, poprzez który ARP będzie dystrybuowała środki w ramach tarczy antykryzysowej.

"Mowa o kwocie 1,7 mld zł. Już w tym momencie zapraszamy w szczególności przedstawicieli branży transportowej do korzystania z tych instrumentów, w szczególności z instrumentu refinansowania leasingu, do korzystania z tej oferty, która moim zdaniem bardzo mocno wpłynie na poprawę ich sytuacji obrotowej" - powiedział Kolczyński.

Odnosząc się do tematu wideokonferencji prasowej "Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu", ocenił, że "Agencja Rozwoju Przemysłu to nie tylko restrukturyzacja, to nie tylko instrumenty finansowe. (...) To również rozwiązania nowoczesne technologicznie".

"Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" to rządowy projekt biznesowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających sklepy stacjonarne. Ma on zachęcić firmy, które do tej pory nie prowadziły sprzedaży w sieci, do współpracy z platformami sprzedaży internetowej. Partnerami ARP S.A. są operatorzy sprzedaży on-line Allegro i OLX.

"Wedle danych, 28 mln Polaków korzysta z e-commerce, w związku z tym, ta współpraca, którą dzisiaj uroczyście inaugurujemy mam nadzieję, że skutecznie wpisze się w działalność tych przedsiębiorców, którzy jeszcze z tej opcji nie korzystają i pozwoli im w tym trudnym czasie uzyskać dodatkowe przychody, które w znakomity sposób poprawią ich sytuację ekonomiczną" - dodał.

Zaznaczył, że "jest to (...) kolejny instrument, który w tym trudnym czasie Agencja Rozwoju Przemysłu stara się zaoferować".

Obecna na wideokonferencji Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska podziękowała m. in. platformom sprzedaży internetowej Allegro i OLX, które "już teraz będą mogły pomagać polskim przedsiębiorcom chętnym do tego, aby sprzedawać swoje produkty online, jak założyć taki sklep u nich". "Zachęcamy też pozostałych dostawców takich rozwiązań, aby też uczestniczyli w tej akcji" - powiedziała.

"Te działania, które podejmuje rząd, mają na celu działanie teraz w walce z kryzysem, ale także w długim terminie, aby polska gospodarka stawała się konkurencyjna i innowacyjna, i żeby te działania były w długim okresie pozytywne dla całej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. (...) Jestem przekonana, że miliony przedsiębiorców wyjdą z nową propozycją dla swoich klientów, wejdą już nie tylko na rynek polski, ale (...) także międzynarodowy i docelowo faktycznie będą z tego czerpać stałe benefity" - dodała Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Kampania "Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" objęta jest patronatem GovTech Polska, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.