Wiceprezes Gaz-Systemu: rozbudowa przesyłu gazu przez granicę polami wspópracy z Ukrainą

Rozbudowa zdolności przesyłowych gazu na granicy polsko ukraińskiej to obszary potencjalnej współpracy operatorów z Polski i Ukrainy - poinformował PAP wiceprezes polskiego operatora Gaz-Systemu Andrzej Kensbok.

Rozwój współpracy między Gaz-Systemem a ukraińskim operatorem przesyłowym GTSOU był jednym z tematów środowej konferencji E23:PL FOR UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości" w Warszawie.

"Pierwszym oczywistym polem do współpracy z ukraińskim operatorem jest procedura incremental (oceny zdolności przyrostowej), którą chcemy uruchomić w drugiej połowie roku" - powiedział Kensbok. Chodzi o to, aby w końcu doprowadzić do budowy infrastruktur gazowej, brakującej po obu stronach granicy, dla zapewnienia przesyłu gazu z Polski na Ukrainę - wyjaśnił.

To zainteresowanie uczestników rynku przesądzi ostatecznie, jaka nowa infrastruktura - odcinki gazociągów, tłocznie itp. - mogłaby powstać - podkreślił wiceprezes.

Jak dodał, kwestia rozbudowy zdolności przesyłowych jest również ważna w kontekście zdolności regazyfiacyjnych przyszłego terminala LNG w Gdańsku i regionalnych potrzeb gazowych w Europie Środkowo-Wschodniej, także na Ukrainie.

Kolejny, wskazany przez wiceprezesa Gaz-Systemu temat to kwestia współpracy w zakresie produkcji i przesyły biometanu oraz wodoru.

"Strona ukraińska ma w tym zakresie doświadczenia, wykonała wiele prac i przygotowań. Z kolei Gaz-System bierze udział w projektach europejskich, związanych z tranzytem zarówno biometanu, jak i wodoru, ale chce też poszerzyć możliwości wykorzystania biometanu zarówno w polskiej gospodarce, jak i dla własnych celów" - wyjaśnił Kensbok.

Chodzi tutaj m.in. o przesył transgraniczny, czy współpracę w obszarze regulacji, bo Ukraina raczej będzie dążyła do takich rozwiązań regulacyjnych, jakie obowiązują w UE - podkreślił. "Chcielibyśmy aby regulacje, które powstają w Unii, na Ukrainie, jak najbardziej odpowiadały interesom Polski, jak chociażby prawo do wykorzystania gwarancji pochodzenia biometanu w innym miejscu, niż miejsce jego produkcji" - dodał Andrzej Kensbok.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

