Wiceprezes Grupy Azoty: Będziemy pracować z instytucjami finansowymi by zawrzeć porozumienia

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza przekroczy dopuszczalne wartości zawarte w umowach finansowania - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. Zapowiedział, że grupa w związku z tym będzie pracować z instytucjami finansowymi nad zwarciem odpowiednich porozumień.

Wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski podkreślił we wtorek podczas konferencji prasowej, że "sytuacja płynnościowa Grupy Azoty jest dobra".

"Widzimy ryzyko, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza br. przekroczy dopuszczalne wartości zawarte w umowach finansowania. Maksymalnym poziomem tego wskaźnika jest poziom 4,0. Na koniec marca on jest wyższy. Niemniej jednak on nie jest poziomem, który jest raportowany do instytucji finansowych. Poziom raportowany to poziom na koniec I półrocza. Tu widzimy to ryzyko" - zauważył Wadowski. Zapewnił, że firma będzie pracować z instytucjami finansowymi, by "zawrzeć odpowiednie porozumienia".

Poinformował również, że trwają analizy w zakresie kształtowania się tego wskaźnika w kolejnych okresach tego roku i lat następnych.

Grupa Azoty poinformowała, że na koniec 2022 r. wskaźnik dług netto/EBIDA wyniósł 0,86 a po trzech miesiącach 2023 r. 4,77.

Grupa podała też, że w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnęła przychody sięgające ponad 3 mld 895 mln zł. W raportowanym okresie strata netto wyniosła 555,3 mln zł.

Oznacza to, że przychody były niższe o 42,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. W pierwszym kwartale 2022 r. przychody Grupy wyniosły ponad 6 mld 827 mln zł. Rok temu Grupa osiągnęła też ponad 882,3 mln zł zysku netto.

Grupa Azoty przekazała, że w pierwszym kwartale 2023 r. strata EBIT wyniosła ponad 596 mln zł. Grupa odnotowała też ujemny wynik EBITDA w wysokości 400,9 mln zł. W analogicznym okresie 2022 r. wskaźnik EBIT wyniósł ponad 1 mld 155 mln zł, a EBITDA - 1 mld 334 mln zł.

