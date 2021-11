Wiceprezes LOT: połączenie Warszawa-Tirana wzmocni rozwój turystyki, biznesu Polski i Albanii

Połączenie PLL LOT na trasie Warszawa-Tirana ma wzmocnić rozwój turystyki, biznesu i kultury pomiędzy Polską a Albanią - powiedział w Albanii wiceprezes spółki Michał Fijoł. Jak dodał, przewoźnik liczy także na Albańczyków podróżujących przez Warszawę do Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

LOT we wtorek wykonał pierwszy rozkładowy rejs z Warszawy do Tirany. Przewoźnik będzie latał na tej trasie trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i soboty samolotami typu Embraer. Czas trwania rejsu to ok. 2 godz.

"Tirana już dawno była planowana przez LOT jako połączenie rozkładowe. Zamierzaliśmy uruchomić je jeszcze przed pandemią. Niestety COVID-19 pokrzyżował nasze plany. Dlatego w roku 2020 i 2021 latem uruchomiliśmy połączenia do Tirany jako sezonowe dla turystów" - powiedział Fijoł dziennikarzom w Tiranie.

Jak dodał, przez dwa sezony letnie Tirana, funkcjonując jako połączenie wakacyjne, była najchętniej wybieranym kierunkiem letnim przez pasażerów PLL LOT. W sumie narodowy przewoźnik wykonał ponad 300 rejsów z Warszawy i z portów regionalnych: z Poznania, Katowic, Krakowa i Gdańska.

"Co roku przywoziliśmy tutaj coraz większą liczbę turystów. Zbadaliśmy potencjał tego połączenia, który okazał się być niezwykle obiecujący. Dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie regularnego rozkładowego połączenia Warszawa-Tirana, Tirana-Warszawa" - tłumaczył wiceprezes spółki.

Podkreślił, że połączenie to ma wzmocnić rozwój nie tylko turystyki pomiędzy Polską i Albania, ale także ruch biznesowy, gospodarczy, kulturalny i akademicki.

"W naszych analizach zauważyliśmy, że Warszawa jest dogodnym hubem przesiadkowym dla osób podróżujących z Tirany do całej Europy, w tym Środkowo-Wschodniej, ale także do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Kanadzie, szczególnie w Toronto, mieszka bardzo duża mniejszość etniczna z Albanii" - powiedział.

Fijoł zaznaczył, że rozkład połączenia LOT-u na trasie Tirana-Warszawa jest ułożony w taki sposób, aby pasażerowie mogli dogodnie przesiadać się w Warszawie na połączenie do Toronto i Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.

Według danych z marca 2021 r. opracowanych przez departament handlu i współpracy międzynarodowej ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, eksport do Albanii w 2020 r. był na poziomie 62,8 mln euro, co oznacza spadek o 6,6 proc. w stosunku do roku 2019. Import z Albanii osiągnął wartość 35,8 mln euro, co oznacza jego wzrost o 39,9 proc. Jak podał wówczas resort, powołując się na dane GUS, obroty handlowe w 2020 r. wyniosły 107,1 mln euro, co oznacza, iż zwiększyły się o 7,1 proc. w stosunku do 2019 r.

Jeśli chodzi o strukturę towarową polskiego eksportu do Albanii w 2020 r. to największy udział miały m.in.: papierosy - wartość eksportu 12 mln euro, udział w polskim eksporcie do Albanii 19,2 proc.; podpaski, pieluchy - wartość eksportu 4,8 mln euro, udział w polskim eksporcie do Albanii 7,7 proc.; cukier - wartość eksportu 3 mln euro, udział w polskim eksporcie do Albanii 4,8 proc.; czekolada i inne przetwory zawierające kakao - wartość eksportu 2,7 mln euro, udział w polskim eksporcie do Albanii wyniósł 4,3 proc.; chłodziarko-zamrażarki - wartość eksportu 2,5 mln euro, udział w polskim eksporcie do Albanii 4 proc.

Jak wynika z danych ministerstwa, jeśli chodzi o import albańskich towarów do Polski, w 2019 r. największy udział miały m.in. obuwie, odzież, ryby zamrożone czy rośliny mające zastosowanie w kosmetyce i farmacji.

Z informacji resortu wynika, że do głównych sektorów albańskiej gospodarki należą rolnictwo, budownictwo i turystyka, która pozostaje kluczowym sektorem gospodarki albańskiej, mając 13 proc. udział w PKB.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

