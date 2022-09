Wiceprezes Morskiego Portu Gdańsk: tylko w sierpniu do Gdańska przypłynęło ponad 1 mln ton węgla

Tylko w sierpniu do portu w Gdańsku sprowadzono ponad 1 mln ton węgla; do końca roku może być to od 4 do 5 mln ton – poinformował w czwartek wiceprezes Morskiego Portu Gdańsk Sławomir Michalewski. Dodał, że w sumie przez cały 2022 r. w porcie przeładowanych może być ok. 6 mln ton węgla.

"W sierpniu weszło (do portu Gdańsk - PAP) 1 mln 70 tys. ton, (...) idąc tym tempem, a coraz więcej węgla się pojawia, do końca roku tylko przez Gdańsk to (będzie - PAP) co najmniej 4 do 5 mln ton" - powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Michalewski pytany, ile węgla sprowadzono do portu Gdańsk.

Według szacunków wiceprezesa przez cały 2022 r. w porcie przeładowanych może być ok. 6 mln ton węgla.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna powstał w 1998 roku jako spółka prawa handlowego i działa na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Zastąpił on Zarząd Portu Gdańsk SA i kontynuuje tradycje poprzedników oraz jest jedynym podmiotem zarządzającym portem. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.

