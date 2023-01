Wiceprezes NBP: w styczniu i lutym wyższa inflacja, potem zacznie się obniżać

- W styczniu i lutym zobaczymy zapewne wyższą inflację, ale od marca powinna się ona obniżać i ten trend powinien się utrzymać w kolejnych miesiącach i latach – powiedziała w rozmowie z Business Insider Marta Kightley, pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

W końcu się stało to, co zapowiadaliśmy, czyli że wzrost inflacji się zatrzyma, a później pojawią się jej spadki. Natomiast nie wycofujemy się z tego, że początek tego roku przyniesie wyższą roczną dynamikę cen głównie za sprawą wycofania części tarcz antyinflacyjnych i wtórnych efektów wcześniejszych wzrostów cen energii – tłumaczy Marta Kigtley.

Na łamach BI tłumaczy też, że walka z wysoką inflacją w Polsce będzie jeszcze długa.

Obniżać inflację, ale bez wywołania długotrwałej recesji

- W styczniu i lutym zobaczymy zapewne wyższą inflację, ale od marca powinna się ona obniżać i ten trend powinien się utrzymać w kolejnych miesiącach i latach. Mówię: powinien, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy pojawi się jakiś kolejny szok, wydarzenie, które zmieni ten scenariusz i spowoduje kolejny wzrost cen – dodaje pierwsza wiceprezes NBP.

Kightley zapewnia, że wkrótce w gospodarce zauważalne będą procesy dezinflacyjne i nie będzie to tylko efekt bazy statystycznej.

- Widzimy, co się dzieje z cenami surowców, one są niższe, niż były kilka miesięcy temu, choć wciąż wysokie. Obniża się także inflacja PPI (ceny producentów – red.). Widzimy wyraźne ochłodzenie koniunktury zarówno na świecie, jak i Polsce, które wynika z efektów wojny, a także globalnego i krajowego zacieśnienia monetarnego. Warto pamiętać, że nasz bank centralny, zaostrzając politykę pieniężną, nie wpłynie na ceny surowców na światowych rynkach, ale amerykańska Rezerwa Federalna już tak. W Polsce widzimy, że podwyżki stóp wpłynęły bardzo silnie na agregaty monetarne, na kredyt, a co za tym idzie, stopniowo będą wpływały na całą gospodarkę – analizuje.

NBP przewiduje miękkie lądowanie polskiej gospodarki

Jej zdaniem inflacja będzie spadał stopniowo i wróci do średniookresowego celu NBP w 2025 roku.

- Nasza gospodarka cały czas zaskakuje na plus. Ona jest silna, dobrze i szybko dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji. Wciąż dość nieźle radzi sobie produkcja przemysłowa, firmy nadal są konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Wciąż istotny jest także wpływ obywateli Ukrainy na polską gospodarkę. Generowany przez nich popyt wynika nie tylko z tego, co konsumują w Polsce, aby się utrzymać, ale także z tego, w co zaopatrują rodaków w kraju – przekonuje w BI Polska Marta Kightley, pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl