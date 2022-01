Wiceprezes NFOŚiGW: w drugim kwartale nowy program antysmogowy „Ciepłe mieszkanie”

Na początku drugiego kwartału tego roku uruchomiony zostanie program „Ciepłe mieszkanie”, wspierający m.in. wymianę źródeł ciepła oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach wielorodzinnych – zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Przedsięwzięcie, pilotażowo realizowane w minionym roku w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz w Pszczynie na Śląsku, będzie uzupełniać - w formie odrębnego programu - program "Czyste powietrze", wspierający m.in. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

"Będzie to pogram przeznaczony dla zabudowy wielolokalowej. Program, którego nie należy łączyć z +Czystym powietrzem+, ale niosący te same zadania (…) - dbanie o jakość powietrza; dbanie o to, żebyśmy palili dobrymi nośnikami energii, żebyśmy nie zanieczyszczali powietrza, żebyśmy mogli żyć w zdrowym środowisku" - tłumaczył w poniedziałek w Bieruniu (Śląskie) wiceprezes Mirowski.

Jak mówił, realizowany w ub. roku pilotaż służył "wyskalowaniu" programu tak, by rozpocząć jego realizację w skali ogólnopolskiej. "Taki program pod nazwą +Ciepłe mieszkanie+ będziemy chcieli uruchomić na początku drugiego kwartału br." - zadeklarował Mirowski.

Wzorem programu "Czyste powietrze", w "Ciepłym mieszkaniu" zastosowana będzie formuła współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które będą podpisywały umowy z gminami na zasadach wykorzystywanych obecnie w ogólnopolskim programie usuwania azbestu ze środowiska.

Szczegóły finansowe programu "Ciepłe mieszkanie" nie są na razie znane. "Będziemy chcieli dopasować wysokość dofinansowania do tego, żeby pojedynczy właściciele w budynkach wielolokalowych mogli składać wnioski o wymianę kopciuchów czy też np. stolarki drzwiowej i okiennej" - mówił wiceprezes NFOŚiGW.

W drugim etapie programu "Ciepłe mieszkanie" - zapowiedział Mirowski - współpraca ma być poszerzona m.in. o wspólnoty mieszkaniowe; formuła takiej współpracy jest także testowana w pilotażach. "Te elementy, jak się wydaje, funkcjonują dobrze, dlatego będziemy chcieli je przenieść również do programu +Ciepłe mieszkanie+" - mówił w Bieruniu wiceszef Funduszu.

Jak ocenił, walka ze smogiem wymaga stworzenia programu wspierającego likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń także z zabudowy wielorodzinnej, a nie jedynie z domów jednorodzinnych - stąd prace nad uruchomieniem "Ciepłego mieszkania".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl