Wiceprezes NFOŚiGW: wnioskowanie o dopłaty do zakupu elektryków będzie szybkie i proste

Złożenie wniosku o dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych dla nabywców indywidualnych i firm będzie szybkie i proste - powiedział PAP wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Dodał, że z całej puli 500 mln zł, 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych, 400 mln na dopłaty do leasingu dla firm.

Jak przypomniał wiceprezes Lorkowski, osoby fizyczne mogą składać wnioski na dopłaty do zakupu aut elektrycznych od 12 lipca, a nabór potrwa do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r.

"Budżet programu w 2021 roku sięga 500 mln zł, z tego na dopłaty dla osób fizycznych trafi 100 mln zł, pozostałe 400 mln na dopłaty do leasingu dla firm" - przekazał Lorkowski. "Dopłata dla osób fizycznych wyniesie 18 tys. 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 tys. zł" - dodał.

Wiceprezes NFOŚiGW wskazał, że cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony onlin, przy minimum formalności.

"Dofinansowanie dla nabywców indywidualnych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online" - wyjaśnił.

Jak dodał, osoba ubiegająca się o dofinansowanie, którą będzie mógł być docelowo również dealer działający w imieniu kupującego, musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się nowo nabytego elektryka przez dwa lata od uzyskania dotacji.

"W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek z podpisem elektronicznym nabywcy będzie stanowił umowę dotacji z NFOŚiGW oraz wniosek o jej wypłatę" - zaznaczył Lorkowski.

Według wiceprezesa NFOŚiGW jeszcze w lipcu ruszy uruchamianie naboru dla przedsiębiorców, którzy finansują auta przede wszystkim w leasingu.

"Ogłosimy nabór na banki, a następnie NFOŚiGW przekaże im pieniądze przeznaczone na dopłaty do leasingu. To banki za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały te dopłaty, w tym do najmu długookresowego" - wyjaśnił.

Dodał, że bez względu na formę finansowania pojazdu - zakup, leasing, najem - warunki wsparcia będą takie same.

Jak zaznaczył, dopłaty dla przedsiębiorców są zróżnicowane w zależności od rodzaju pojazdu oraz ich przebiegów. Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi na pojazdy osobowe będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 27 tys. zł, w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 tys. km, na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać 4 tys. zł wsparcia.

"Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów dostawczych wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km" - zaznaczył.

Wiceszef NFOŚiGW przypomniał, że realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.

