Wiceprezes PFR: do poniedziałku w południe 58,3 mld zł z „tarczy”

Stan wypłat pomocy dla firm z tzw. Tarczy Finansowej PFR na poniedziałek w południe to 58,3 mld zł - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Jak napisał na Twitterze Marczuk, wypłatę pomocy z tarczy dostało 327 tys. firm, zatrudniających 3,1 mln osób.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.