Wiceprezes PFR: emisja obligacji PFR jest bezprecedensowym wydarzeniem na rynku finansowym

Jeśli chodzi o tempo i skalę, emisja obligacji PFR jest bezprecedensowym wydarzeniem na rynku finansowym - mówił w poniedziałek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak. Zaznaczył, że banki sprzedały jedną trzecią tych obligacji, co oznacza, że mają je w swoich aktywach.

Mówiąc o pracy zespołu PFR nad emisjami obligacji funduszu, Pawlak podkreślił, że przedtem PFR nie emitował obligacji, nikt z zespołu nie emitował w Polsce obligacji na taką skalę. "Nikt też w Polsce nie wyemitował jednego dnia obligacji na poziomie 18,5 mld zł, tak jak to miało miejsce 8 maja" - podkreślił.

Zgodnie z informacjami PFR, fundusz na potrzeby Tarczy Finansowej wyemitował obligacje na kwotę 62 mld złotych. Według Pawlaka, jeśli chodzi o tempo i skalę emisji, to "bezprecedensowe wydarzenie na rynku finansowym".

Wiceprezes PFR przypomniał, że Fundusz zaczął emisje 27 kwietnia, wiedząc, że za chwile wchodzi program Tarcza dla mikro i MŚP. "Wiedzieliśmy, że najpierw musimy mieć środki na koncie, żeby można było te środki uruchamiać i dystrybuować wśród przedsiębiorców" - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę na wsparcie ze strony najważniejszych instytucji finansowych, przede wszystkim banku PKO BP i Pekao, które były głównymi dealerami oraz sześć instytucji finansowych, które wspierały emisje.

"Nie bez znaczenia był fakt, że NBP wprowadził system aukcyjny, na którym skupuje obligacje, które są emitowane i przez BGK i przez PFR i przez Skarb Państwa. Natomiast trzeba przyznać, że do tej pory banki sprzedały mniej więcej jedną trzecią tych obligacji, które wyemitował PFR, a więc trzymają je gównie na swoich aktywach" - powiedział Pawlak.

Podkreślił, że kupony obligacji PFR wskazują, że fundusz nie przepłaca.

Wiceprezes dodał, że emisje były tak duże, ponieważ tak duża była absorpcja środków. "Mieliśmy poczucie, że musimy utrzymać odpowiednie tempo. Ale co jest też istotne, my to tempo dostosowujemy do całego procesu. W pewnym momencie ta krzywa wykorzystania środków już zaczęła się spłaszczać i opadać" - przyznał.

"Programu nie przerywamy, ponieważ środki z emisji obligacji też będą zasilały program dla dużych firm" - dodał.