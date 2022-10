Prądu i ciepła w zimie nie zabraknie - zapewnia PGE

Prądu i ciepła w zimie nie zabraknie; statki z węglem cały czas płyną, ściągniemy ok. 11 mln ton węgla kamiennego.

PGE sprowadza węgiel m. in. z Kolumbii, Indonezji, RPA, Australii.

Tegoroczny deficyt węgla dla elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i gospodarstw domowych to ok. 15-16 mln ton.

Węglokoks i inne spółki dystrybuują węgiel w cenie od 2100 zł netto.

Wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych PGE powiedział podczas debaty zorganizowanej w ramach VIII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie, że przed stojącą u progu zimą polska energetyka jest bardzo dobrze przygotowana do zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowi energochłonnemu i gospodarstwom domowym. "Prądu i ciepła nie zabraknie" - dodał.

Wyjaśnił, że elektrownie PGE od lat nie wykorzystywały rosyjskiego węgla, ale używały go gospodarstwa domowe i wiele elektrociepłowni, dlatego rząd wyznaczył wchodzącą w skład PGE spółkę PGE Paliwa do sprowadzenia węgla m.in. z Kolumbii, Indonezji, RPA, Australii. "Statki cały czas płyną. Myślę, że w sumie ściągniemy ok. 11 mln ton węgla kamiennego" - powiedział dodając, że w kooperacji z rządem i samorządami PGE rozpoczęła organizację punktów sprzedaży węgla w całej Polsce i uruchomiła infolinię dla klientów.

Mówiąc o podwyżkach cen energii stwierdził, że są one ściśle związane z działaniami Kremla i ze wzrostem cen surowców energetycznych. Poparł rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, rolników, samorządów i firm. "My w pełni, jako cała elektroenergetyka zawodowa, popieramy działania rządu, które znoszą obligo giełdowe, ustalają cenę maksymalną na rynku bilansującym dla poszczególnych technologii i wprowadzają cały system wsparcia dla gospodarstw domowych, rolników, samorządów i przedsiębiorstw energochłonnych" - powiedział Cioch.

Z powodu zaburzenia systemu handlu gazem w naszej części Europy zwiększyła się rentowność produkcji węgla kamiennego na świecie, co wpłynęło na podaż i na spodziewane spadki cen

Prezes Węglokoks S.A. Tomasz Heryszek podał, że w zeszłym roku polskie gospodarstwa domowe i ciepłownie kupiły z Rosji ok. 8,5 mln ton węgla, natomiast tegoroczny deficyt elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i gospodarstw domowych to ok. 15-16 mln ton. "W tym roku ani w przyszłym roku węgla nie zabraknie" - powiedział dodając, że PGE Dystrybucja, Węglokoks i inne spółki dystrybuują węgiel w cenie od 2100 zł netto.

Zdaniem prezesa Węglokosu z powodu zaburzenia systemu handlu gazem w naszej części Europy zwiększyła się rentowność produkcji węgla kamiennego na świecie, co wpłynęło na podaż i na spodziewane spadki cen. "W perspektywie kilku- kilkunastu miesięcy ceny węgla energetycznego, przynajmniej takie są dzisiaj tendencje, będą spadać" - stwierdził dodając, że na światowych rynkach widać wzrost wydobycia.

Cele klimatyczne absolutnie tak, ale nigdy nie mogą przekroczyć tej linii, która wyznacza bezpieczeństwo energetyczne kraju

Prezes Tauron Polska Energia S.A. Paweł Szczeszek odnosząc się do celów klimatycznych i planów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. podkreślił, że "bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą kluczową". "Cele klimatyczne absolutnie tak, ale nigdy nie mogą przekroczyć tej linii, która wyznacza bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedział.

Dwudniowy VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2022 odbywa się pod hasłem "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań". W szczycie biorą udział przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki. Podczas szczytu na wielu panelach zaplanowano dyskusje na temat filarów polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Będą też debaty poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie i bezpieczeństwu narodowemu, gospodarczemu, energetycznemu i finansowemu oraz rozwojowi potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

