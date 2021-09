Wiceprezes PIH: uszczelnienie handlu w niedziele nie powinno pogarszać sytuacji małych firm

Uszczelnienie handlu w niedziele nie powinno pogarszać sytuacji małych firm - powiedział PAP wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński, oceniając projekt ustawy w tej sprawie. Wskazał, że planowane wprowadzenie dodatkowej ewidencji działalności spowoduje wzrost kosztów dla sklepikarzy.

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele powinna być skonstruowana w taki sposób, aby nie pogorszyć sytuacji małych i średnich przedsiębiorców w niedziele niehandlowe a nawet stworzyć warunki do lepszego wykorzystania posiadanych przez nich zasobów - uważa wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.

Jego zdaniem ważne jest, żeby mikro, mali i średni przedsiębiorcy w handlu zachowali możliwość nawiązania walki konkurencyjnej z sieciami dyskontów, a z tej perspektywy ograniczenie handlu w niedziele jak dotąd okazywało się dla nich wsparciem.

"Liczymy, że nowe przepisy nie utrudnią prowadzenia sklepów przez małych i średnich przedsiębiorców. Aby tak się nie stało, przedsiębiorcy prowadzący małe sklepy we własnym imieniu powinni móc skorzystać w dni objęte ograniczeniami z pomocy członków rodziny, którzy chociaż na chwilę będą mogli ich odciążyć" - powiedział.

Jak wyjaśnił, wskazany w projekcie katalog jest zbyt wąski i nie uwzględnia zróżnicowanych sytuacji życiowych. "Dlatego postulujemy, aby poszerzyć listę członków rodziny, którzy mogą pomóc przedsiębiorcy w dni objęte ograniczeniami handlu. Często bowiem małe sklepy to biznesy rodzinne, w których chętnie pomagają nie tylko wskazani w obecnym projekcie małżonkowie, rodzice czy dzieci, ale także np. brat lub siostra" - zaznaczył.

"Apelujemy o wprowadzenie przepisów, które stworzą małym przedsiębiorcom realną możliwość skorzystania z wyjątków przewidzianych dla nich w ustawie, właśnie poprzez pomoc chętnych członków rodziny.

Ptaszyński pozytywnie ocenił przyjętą we wtorek przez komisję sejmową poprawkę, dotycząca wprowadzenia 3-miesięcznego vacatio legis. "Jest to głęboko uzasadnione koniecznością dostosowania się przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny do nowego stanu prawnego. Dotyczy to zarówno organizacji pracy w sklepach, gdzie bardzo często stosowane są równoważne normy czasu pracy i dłuższe niż miesięczne okresy rozliczeniowe, a także konieczność niezbędnych zmian w relacjach biznesowych z kontrahentami, w szczególności producentami i dostawcami towarów" - wyjaśnił.

Wiceszef PIH dodał, że Izba postuluje także likwidację zakładanej w projekcie konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji, którą zgodnie z projektem mają prowadzić podmioty w celu wykazania, czy wielkość sprzedaży w obszarach objętych wyłączeniami jest mniejsza, czy większa niż 50 proc. obrotów.

"W naszej ocenie obecnie istniejące systemy raportowania pozwalają na wystarczająco precyzyjne określenie zakresu prowadzonej sprzedaży. Wprowadzanie dodatkowej ewidencji będzie powielać te rozwiązania i generować dodatkowe koszty dla przedsiębiorców" - zaznaczył.

Jak ocenił, kłóci się to z istotą deregulacji oraz z określoną w Konstytucji Biznesu zasadą proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

"Rozumiemy konieczność kontroli, jednak nie powinno się to odbywać poprzez zwiększanie obowiązków sprawozdawczych małym przedsiębiorcom, bo to właśnie oni poniosą największe tego koszty, w przeciwieństwie do zagranicznych sieci handlowych wyposażonych w rozbudowane działy IT i zintegrowane systemy raportowania" - zaznaczył.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie w 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Nie obejmuje on m.in. działalności pocztowej i nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

