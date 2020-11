Wiceprezes PKO BP: bank jest odporny na trudniejsze warunki gospodarcze i regulacyjne

PKO BP ma bardzo solidną pozycję kapitałową, płynnościową, co potwierdza, że jest odporny na trudniejsze warunki gospodarcze i regulacyjne - zapewnił w środę wiceprezes banku Rafał Kozłowski. Jak dodano, 95-96 proc. klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych powróciło do spłaty kredytów.

W środę odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu wyników finansowych grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego za III kwartał 2020 r.

"PKO BP generuje powtarzalne wyniki. Zysk netto 712 mln zł osiągnięty w niekorzystnym otoczeniu rynkowym jest tego potwierdzeniem. Łącznie w ciągu trzech kwartałów wypracowaliśmy już ponad 2 mld zł zysku netto. To wszystko w warunkach presji ze strony niższych stóp procentowych NBP, podwyższonych kosztów ryzyka w związku z tym, że tworzymy rezerwę związaną z pandemią i jeszcze pod presją otoczenia regulacyjnego, które bardzo mocno się zmieniło w ubiegłym roku" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski, nadzorujący obszar finansów i rachunkowości w PKO BP.

Jak dodał, jest to związane z dwoma orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale też jest związane ze wzrostem opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

"Bank ma bardzo solidną pozycję kapitałową, bardzo solidną sytuacje płynnościową, w zasadzie można powiedzieć rekordową sytuację płynnościową, co potwierdza, ze jest odporny na trudniejsze warunki gospodarcze i trudniejsze warunki regulacyjne" - zapewnił Kozłowski.

Wiceprezes przekazał, że wynik odsetkowy "jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych NBP". "I to co możemy powiedzieć, to jest to, że trzeci kwartał - to jest najprawdopodobniej - przy tym poziomie stóp procentowych poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego, kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie, bądź nawet lepsze" - powiedział.

Wynik odsetkowy PKO BP w trzecim kwartale wyniósł 2 442 mln zł.

Wiceprezes przekazał, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku liczba oddziałów banku i agencji zmniejszyła się o 115.

"Zmniejszyliśmy sieć placówek o 115 agencji i oddziałów w roku 2020. To pociąga za sobą również zmiany w zakresie struktury zatrudnienia, przemieszczenia pracowników z oddziałów do centrali, tam gdzie potrzebujemy wsparcia. W tym celu zablokowaliśmy nowe rekrutacje z rynku. W efekcie mamy do czynienia z silnym spadkiem zatrudnienia, bo to jest ponad 1200 etatów od początku roku. To przekłada się oczywiście na koszty osobowe" - wyjaśnił wiceprezes.

Bank w komunikacie przekazał, że w rezultacie zatrudnienie w grupie kapitałowej banku od początku roku zmniejszyło się o 1 351 etatów.

Wiceprezes Piotr Mazur, nadzorujący obszar zarządzania ryzykiem w PKO BP przekazał, że zdecydowana większość, 95-96 proc. klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych powróciła do spłaty kredytów.

"W marcu i kwietniu, jak widzieliśmy skalę moratoriów kredytowych, to byliśmy lekko zaniepokojeni (...) Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość tych moratoriów już nam zapadła i możemy obserwować jakby skutki. Wydaje się, że to rozwiązanie było dobre i dla klientów i dla banku, ponieważ w tym najtrudniejszym momencie pomogliśmy klientom przejść przez różne perturbacje, które mieli w swoim życiu. (...) Na dzień dzisiejszy, patrząc po za zachowaniu się rachunków, to jestem dużo bardziej optymistyczny niż byłem w marcu i kwietniu, kiedy widziałem przyrastanie liczby tych moratoriów. Zdecydowana większość, 95-96 proc. klientów, którzy wzięli te moratoria, wróciło do normalnego funkcjonowania i paradoksalnie możną powiedzieć na dzień dzisiejszy, przynajmniej w PKO BP, my obserwujemy jeden z najniższych poziomów przeterminowań na rachunkach klientów" - powiedział Mazur.

Mazur poinformował, że bank na przełomie czerwca i lipca podjął decyzję jeśli chodzi o "relaksację polityki kredytowej". "Na dzień dzisiejszy trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie" - powiedział Mazur.

PKO BP poinformowało w środę, że zysk netto grupy banku w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniósł 2,02 mld zł i był o 39 proc. niższy niż przed rokiem. Zysk w III kwartale wyniósł 712 mln zł. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 675 mln zł (łącznie na ryzyko kredytowe i aktywa niefinansowe).

Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: wzrost kosztu ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (530 mln zł) oraz wzrost kosztów zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych (202 mln zł), a także wzrost kosztów regulacyjnych (190 mln zł).

Obciążenia te częściowo równoważone były wyższym wynikiem na działalności biznesowej związanym przede wszystkim z dynamicznym zwiększaniem skali działania. Aktywa grupy po III kwartale 2020 roku wyniosły blisko 377 mld zł, finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 254 mld zł, a oszczędności klientów wzrosły do 345 mld zł. Zwiększenie skali działalności wpłynęło na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy.

PKO Bank Polski jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiada ponad 9,46 mln kart płatniczych.