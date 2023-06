Wiceprezes PKO BP: bardzo duże zainteresowanie rządowym programem "Bezpieczny kredyt"

Zainteresowanie rządowym programem "Bezpieczny kredyt" już teraz jest bardzo duże - powiedział PAP wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed. Dodał, że bank ma ponad 700 doradców, którzy od poniedziałku będą udzielać informacji w tej sprawie.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa wejdzie w życie w sobotę. Ma ona wspomóc osoby do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania.

Od poniedziałku, 3 lipca br., zainteresowani skorzystaniem z rządowego programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." mogą składać wnioski o kredyt hipoteczny m.in. w 516 oddziałach PKO Banku Polskiego oraz 94 agencjach banku.

"Zainteresowanie klientów już teraz jest bardzo duże i jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani" - zapewnia wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu, Dariusz Szwed.

"Od 21 czerwca nasi doradcy udzielają informacji na temat warunków dopłat czy kryteriów, jakie powinien spełnić klient zainteresowany kredytem" - dodał.

Jak wskazał, wnioski można składać w oddziałach banku. Dodatkowo, wszystkie placówki będą obsługiwały klientów w sobotę, 8 lipca, w godzinach 10-14. "Ta sobota jest dla tych osób, które w tygodniu nie będą mogły znaleźć czasu, by udać się do oddziału. Klienci będą mogli złożyć wniosek o kredyt w placówkach prowadzących obsługę hipoteczną, a w pozostałych otrzymają szczegółowe informacje dotyczące warunków programu i zostaną umówieni do najbliższego oddziału przyjmującego wnioski" - powiedział Dariusz Szwed.

Podkreślił, że bank ma doświadczenie w oferowaniu tego typu produktów, jak również w programach rządowych. "Mamy bardzo dobrze przygotowanych ponad 700 doradców, którzy są gotowi odpowiadać na pytania klientów i robią to już od 21 czerwca" - wskazał.

Pytany, czy warunki udzielenia kredytu będą inne niż u konkurencji, Szwed wskazał, że warunki definiuje rządowy program "Bezpieczny kredyt 2 proc". "Ustawa zawiera dopuszczenie stopy bazowej plus marżę banku. Podejrzewam, że tutaj będzie możliwość konkurowania na rynku. To oczywiście jest element, który zawsze jest codziennością każdego przedsiębiorstwa" - powiedział wiceprezes.

"Nie wiem, jak się zachowa konkurencja. My wystartujemy jak najbardziej spójnie z programem" - mówił.

PKO BP poinformował, że w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." dopłaty do rat będą realizowane przez pierwszych 120 pełnych rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem.

Klientom bank zaproponuje upust w oprocentowaniu w pierwszym 5-letnim okresie obowiązywania stałej stopy.

Z oferty mogą skorzystać osoby przed 45. rokiem życia, które dotychczas nie miały mieszkania lub domu. Dopłatami zostaną objęte kredyty na maksymalnie 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa oraz pary lub singla z dzieckiem. Kredyt można przeznaczyć m.in. na zakup mieszkania lub domu, budowę i wykończenie domu lub zakup działki wraz z budową na niej nieruchomości.

Jak dodano, w okresie obowiązywania dopłat do rat, kredyt oprocentowany będzie według stałej stopy procentowej, która jest ustalana na 5 lat. "W przypadku tego programu nie obowiązuje limit ceny za 1 m kw. Maksymalna wysokość wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł, jednak jeżeli klient nie ma środków na wpłatę początkową może skorzystać z gwarancji BGK" - przekazał bank. Program potrwa do 2027 r.

Bank przypomniał, że w ostatnich 20. latach zostały przeprowadzone dwa rządowe programy mieszkaniowe, których celem była pomoc w kupnie nieruchomości: Program Rodzina na Swoim w latach 2007-2012 oraz Program Mieszkanie dla Młodych w latach 2014-2018., w których PKO BP osiągnął odpowiednio 28 proc. i 22 proc. udziału w rynku. Obydwa produkty były w ofercie banku, a od 1 września 2022 r. dostępny jest kredyt mieszkaniowy udzielany na warunkach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego".

Wartość aktywów PKO BP to 444 mld zł. W I kw. 2023 r. bank wypracował blisko 1,5 mld zł zysku. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

