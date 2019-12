Wiceprezes PKO BP: od stycznia 2020 roku będzie działał oddział na Słowacji

Od stycznia 2020 r. na Słowacji ruszy zagraniczny oddział korporacyjny PKO BP - poinformował wiceprezes banku Maks Kraczkowski. Dodał, że w pierwszym roku działalności oddział ma pozyskać 100 klientów korporacyjnych. Słowacja, po Frankfurcie i Pradze, będzie trzecim oddziałem zagraniczny PKO BP.

"Z otwarciem oddziału na Słowacji będziemy gotowi jeszcze w tym roku, ale działalność chcemy rozpocząć na początku przyszłego roku. Przyjęliśmy założenie, że oddział słowacki, podobnie jak we Frankfurcie, jak i w Pradze, będzie samodzielnie działającą jednostką biznesową, nastawioną na realizację współpracy z klientami w kontekście uzysku dla banku" - powiedział w Pradze dziennikarzom Kraczkowski. O planach otwarcia oddziału na Słowacji wiceprezes informował w marcu br.

Jak wskazał w Pradze Kraczkowski, otwarcie słowackiego oddziału wpisuje się w koncepcję międzynarodowego rozwoju PKO BP.

"Jeżeli chodzi o dochodowość oddziału na Słowacji, to zakładamy model zbliżony do tego w Pradze. Chcielibyśmy rok 2020 zamknąć liczbą 100 klientów korporacyjnych" - powiedział.

Wiceprezes wskazuje na synergię między rynkiem czeskim i słowackim. "Rynek czeski i słowacki są ze sobą ścisłe powiązane. Rynek słowacki jest równocześnie rynkiem w Unii Europejskiej i w strefie euro, a polskie firmy działają w obu krajach" - powiedział.

Kraczkowski wskazał, że działalność zlokalizowanej w Bratysławie placówki banku będzie obejmowała prowadzenie rachunków rozliczeniowych, obsługę rozliczeń bezgotówkowych, lokowanie nadwyżek środków w formie depozytów, finansowanie krótko, średnio i długoterminowe, oraz świadczenie usług z zakresu zarządzania płynnością i obsługi produktów trade finance.

"Istotnym elementem oferty rozliczeń są realizowanie w czasie rzeczywistym płatności między rachunkami prowadzonymi w PKO Banku Polskim. Warto podkreślić, że duża grupa polskich firm prowadzących biznes w Czechach działa także na rynku słowackim, a PKO Bank Polski chce podążać za swoimi klientami" - wskazał.

Jak przekazał Kraczkowski, w przypadku oddziału w Pradze, który został powołany w 2017 roku, średnioroczny przyrost klientów w latach 2017-2019 wyniósł ponad 60 proc.

"Od 2016 roku przybyło nam 150 klientów korporacyjnych w naszym czeskim oddziale. W tym roku możemy powiedzieć, że mamy ponad dwukrotnie lepsze wykonanie planów przez oddział od tego, co było założone w biznes planie. Obecnie mamy około 200 klientów korporacyjnych" - powiedział Kraczkowski.

Szefem słowackiego oddziału będzie dyrektor oddziału w Pradze Remigiusz Górski. "Wybór słowackiego rynku przez bank był naturalnym krokiem. Między Słowacją, a Czechami jest ogromna synergia. Polskie firmy obecne w Czechach, mają swoje przedstawicielstwa na Słowacji, co oznacza, że działają na obu rynkach, które są ze sobą bardzo powiązane. Nasza decyzja o wejściu na rynek słowacki jest naturalna w obliczu naszej europejskiej ekspansji" - powiedział.

W jego ocenie, dynamika przyrostu klientów w oddziale czeskim jest bardzo duża. "Pomału zbliżamy się do liczby 200 klientów korporacyjnych, co na dwa lata działalności pełnej operacyjnej jest dużym sukcesem. A cała skala naszej działalności opiera się o firmy małe i średnie, wśród tych prawie 200 klientów przeważają te duże firmy" - powiedział. Dodał, żę w 70 proc. oddział obsługuje polskie firmy, a w 30 proc. czeskie, które działają w Polsce. "Naszym planem długofalowym jest te liczby równoważyć. Chcemy się wyspecjalizować w obsłudze czeskich firm na rynku polskim. Tak samo, jak w przyszłości firm słowackich, czy niemieckich" - powiedział.

Jak mówił duża cześć klientów czeskiego oddziału to firmy polskie działające w Czechach w branży handlowej, akwizycyjnej, ale i greenfield'owej, także działające w najnowocześniejszych technologiach jak również zajmujące się odzieżą, obuwiem, budowlanką, żywnością, czy wyrobami jubilerskimi.

"Mamy też firmę, która wykorzystuje nasze trzy oddziały zagraniczne" - dodał. Jak mówił, bank ma możliwość uczestniczenia w wielkich konsorcjach finansujących projekty największych czeskich firm, nie tylko na rynku polskim, ale europejskim.

"Cały czas widzimy bardzo dobrą perspektywę rozwoju. Polski eksport do Czech systematycznie rośnie. To saldo wymiany handlowej na korzyść Polski co roku wzrasta, co świadczy to o tym, że nasze firmy są zainteresowane ekspansją" - wskazał Górski.

PKO BP w grudniu 2015 roku otworzył oddział we Frankfurcie, a w kwietniu 2017 roku w czeskiej Pradze.

Jak przekazał wiceprezes PKP BP, średnioroczny przyrost klientów korporacyjnych w oddziale niemieckim w latach 2016-2019 wyniósł 61 proc. W 2020 roku - według prognoz- bank szacuje znaczne przekroczenie planu liczby klientów - ich liczba na konie 2020 r. ma wynieś 300.

PKO Bank Polski w III kwartale 2019 r. uzyskał skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,23 mld zł, a wartość aktywów wyniosła 342 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiada ponad 9,2 mln kart płatniczych. PKO Bank Polski jest notowany na GPW w Warszawie.