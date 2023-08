Wiceprezes PKP Intercity: od września obniżki cen biletów miesięcznych

PKP Intercity obniży od września ceny biletów miesięcznych na kilkudziesięciu relacjach - poinformował wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.

"Bardzo dobra wiadomość dla pasażerów! PKP Intercity od września robi gigantyczną obniżkę cen biletów miesięcznych (nawet o -68 proc.) na kilkudziesięciu relacjach" - przekazał Gontarz na Twitterze.

Dodał, że wrzesień to czas powrotów do pracy, szkoły, a październik powrotem na uczelnie, dlatego PKP Intercity chce zachęcić potencjalnych pasażerów do skorzystania z usług przewoźnika.

PKP Intercity to polski międzyregionalny przewoźnik kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na tabor oraz stacje postojowe. W 2030 r. flota PKP Intercity ma być nowa lub zmodernizowana.

