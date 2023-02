Wiceprezes PLK: przetargi dot. modernizacji katowickiego węzła kolejowego nadal trwają

Trwają procedury związane z przetargami dot. modernizacji katowickiego węzła kolejowego; nie ma zagrożenia, że te projekty nie będą realizowane – poinformował PAP w piątek wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch.

Chodzi o przygotowania do wielomiliardowych unijnych inwestycji PLK, zakładających m.in. rozbudowę katowickiego węzła kolejowego. Planowana jest rozbudowa głównych linii kolejowych od Będzina przez Katowice do Katowic Ligoty, z rozdzieleniem ruchu aglomeracyjnego od pozostałego. Przetargi ruszyły na początku ub. roku, oferty otwarto do połowy ub. roku. Dotąd nie wybrano wykonawców.

Pytany o to przez PAP w piątek wiceprezes PLK zaznaczył, że inwestycje te są współfinansowane z unijnego konkursu CEF rozstrzygniętego w ub. roku. "Jesteśmy na etapie przetargu; jak rozstrzygniemy te przetargi i podpiszemy umowy z wykonawcami, będziemy mogli ich wprowadzić na budowę. Także nie widzimy ryzyk związanych z tym, że my tych inwestycji nie uruchomimy" - zapewnił.

"Oprócz tego, szykujemy się na nową perspektywę finansową - i tutaj jesteśmy trochę uzależnieni od ostatecznych decyzji związanych z zaprogramowaniem nowego krajowego programu kolejowego, bo obecny kończy się w 2023 r., prowadzone są prace przy udziale naszej spółki, ale głównie w ministerstwach, związane z KPK do 2030 r. - i to będzie dokument, który określi plany rządowe, a nam pozwoli na zaciąganie zobowiązań" - wyjaśnił Bresch.

"Ogłaszając przetarg dysponujemy szacunkiem wartości, czy kosztorysem zamawiającego i pulą środków, które możemy przeznaczyć na dane zamówienie. Kosztorys musi być aktualny na moment ogłoszenia przetargu, a pula środków dostępnych zmienia się. To, że nie unieważniamy tych przetargów (dotyczących odcinków od Będzina do Katowic Ligoty) nie oznacza, że nie mamy finansowania, lecz że są prowadzone inne działania" - wytłumaczył prezes PLK.

Przedsięwzięcie PKP PLK pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" przygotowano pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) na lata 2014-20.

Finansowanie z CEF w perspektywie 2014-20 wystarczyło na rozpoczęcie niewielkiej części prac w terenie (przebudowywany obecnie odcinek Most Wisła w Goczałkowicach Zdroju - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg) oraz na przygotowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków.

W lipcu ub. roku PKP PLK podały, że poszczególne projekty dot. rozbudowy odcinków: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Goczałkowice Zdrój (Most Wisła) uzyskały dofinansowanie z CEF w wysokości 85 proc. oszacowanej wartości zadań - łącznie 937 mln euro.

W styczniu ub. roku PLK ogłosiły przetargi na prace m.in. na odcinkach: Będzin - Katowice Szopienice Południowe oraz Tychy - Most Wisła. W pierwszym z tych postępowań przy budżecie 980 mln zł brutto najtańszą ofertę złożyła spółka ZUE - za 1,416 mld zł. W przetargu na odcinek Tychy - Most Wisła o budżecie 1,154 mld zł brutto najtańszą z ofert, za 1,253 mld zł, okazała się złożona przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Największy przetarg, na odcinek Katowice Szopienice - Katowice - Katowice Piotrowice (z przebudową stacji Katowice), ruszył w lutym br. Najtańszą ofertę, za 5,576 mld zł brutto, złożył w nim Budimex, kolejne: konsorcjum Torpol i Intop Warszawa (5,748 mld zł), konsorcjum ZUE, Mota-Engil i Track Tec (5,948 mld zł), konsorcjum Intercor i Stecol Corporation (6,015 mld zł) oraz PORR i Trakcja System (6,636 mld zł brutto).

We wszystkich tych postępowaniach zakładano wykorzystanie aukcji elektronicznej. Dotąd w żadnym z nich nie poinformowano o wynikach takiej aukcji ani o wyborze wykonawców.

PLK, ogłaszając przetarg dla linii przez Katowice sygnalizowały wolę wybrania wykonawcy na przełomie III i IV kwartału ub. roku oraz rozpoczęcia prac w terenie - na początku 2023 r. W grudniu ub. roku PLK podały, że modernizacja katowickiego węzła kolejowego, obejmująca m.in. rozbudowę głównej linii przez Katowice, nie ruszy co najmniej do czerwca br.; przewoźnicy dostali wcześniej informacje o przesunięciu rozpoczęcia inwestycji.

Projekty PLK dotyczące ciągu Będzin - Katowice - Katowice Ligota są zgodne z planami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącymi uruchomienia Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych.

Równolegle z przetargami na odcinki od Będzina do Katowic Ligoty PLK ogłaszały też postępowania na odcinki Tychy - Most Wisła oraz Zabrzeg - Zebrzydowice.

