Wiceprezes TGE w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx

Wiceprezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Listwoń został wybrany na członka zarządu APEx (Association of Power Exchanges), liczącego obecnie 46 członków stowarzyszenia giełd energii - poinformowała we wtorek TGE.

APEx skupia zarówno towarowe i jak i finansowe giełdy energii z całego świata. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania rozwoju konkurencyjnych rynków energii elektrycznej, zadaniem APEx jest m. in. wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk.

TGE jest członkiem APEx od 2000 r. W tym czasie przedstawiciel polskiej giełdy po raz drugi zasiada w zarządzie stowarzyszenia. Jak podkreśliła TGE, potwierdza to nie tylko silną pozycję Giełdy, ale także fakt, że wdrażane pionierskie rozwiązania giełdowe są doceniane zarówno w Europie, jak i na świecie.

Jak podkreślił szef APEx Stu Bresler, idea łączenia rynków energii, wspierana przez Komisję Europejską, wdrażana jest już w różnych miejscach na całym świecie.

"Przed nami stoi wiele wyzwań w kontekście globalnym. Cieszę się, że skład Zarządu APEx zasili przedstawiciel tak dynamicznie rozwijającej się giełdy z Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że Piotr Listwoń wniesie do naszej organizacji duże doświadczenie oraz europejskie spojrzenie na rynek energii tego regionu" - podkreślił Bresler.

"Istotne, dla mnie jako menedżera, jest zdobywanie nie tylko nowych kompetencji, ale także ich wymiana. Tylko przy takim układzie możemy stworzyć sieć współpracy, która przyczyni się do rozwoju naszych biznesów. Odpowiednim miejscem do tego jest właśnie APEx. Zaufanie jakim zostałem obdarzony zobowiązuje mnie do reprezentowania nie tylko TGE, ale także naszej części Europy" - powiedział Listwoń.