Wiceprezes Wód Polskich: dodatkowe środki dla JST powinny trafić na wsparcie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Dodatkowe 13,7 mld zł, które trafi do samorządów, powinno być wykorzystane na wsparcie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, by te nie podnosiły taryf na wodę i ścieki - powiedział w poniedziałek wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki.

Podczas konferencji prasowej Rusiecki podkreślił, że zarówno ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, jak i ustawa o samorządzie gminnym potwierdzają, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy.

"Uważamy, że jest to ten moment, gdy samorządy powinny podjąć wysiłek, trud i dodatkowe działania, by wspomóc branżę wodno-kanalizacyjną w zakresie wzrostu kosztów. Dodatkowe środki, które trafią do samorządów, są tym elementem, który mógłby wzmocnić przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, powodując, że przedsiębiorstwa nie będą składać wniosków o skrócenie obowiązujących taryf" - powiedział wiceprezes Wód Polskich.

Pytany, czy do Wód Polskich wpłynęły pierwsze wnioski o zmianę taryf, Rusiecki poinformował, że obecnie jest ok. 400 wniosków o skrócenie obowiązujących taryf, z czego ok. 150 wniosków zostało odrzuconych.

"Tryb skrócenia obowiązujących taryf jest trybem szczególnym, warunkującym szczególne kryteria związane ze złożeniem wniosku, stąd w sposób rygorystyczny i bardzo zasadniczy podejmujemy jako regulator działania tak, żeby ocenić wniosek taryfowy pod kątem niezasadności wzrostu cen. Tutaj bardzo rygorystycznie podchodzimy do tematu" - zaznaczył Rusiecki.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk dodał, że kilka miesięcy temu odbyło się spotkanie wspólne rządu i samorządów, podczas którego samorządy zaapelowały o podwyżki cen. "Oczywiście nikt nie może zabronić składania wniosków o taryfy, ale na tę okoliczność rząd przygotował właśnie rozwiązanie wsparcia dla samorządów. I to jest gorący apel, by samorządy wycofały te wnioski i zostawiły cenę na dotychczasowym poziomie" - powiedział Gróbarczyk.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje, że w tym roku samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł z tytułu udziału we wpływach z PIT r. Równowartość co najmniej 15 proc. otrzymanej kwoty samorządy mają przeznaczyć na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. Po wprowadzeniu poprawek przez Senat ustawa została skierowana do Sejmu.

