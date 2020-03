Wiceprezydent Poznania: decyzje rządu dot. transportu publicznego są oderwane od rzeczywistości

Oderwanymi od rzeczywistości i groźnymi dla ludzi określił decyzje rządu o ograniczeniach w komunikacji publicznej zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Poznański Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że nie jest w stanie pilnować przestrzegania nowych obostrzeń.

We wtorek, w związku ograniczaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2, rząd ogłosił nowe obostrzenia dotyczące m.in. przemieszczania się i gromadzenia. Mają one obowiązywać do 11 kwietnia. Rząd wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące komunikacji miejskiej - autobusem, tramwajem czy metrem będzie mogło jechać tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. "Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób" - wyjaśniono na stronach KPRM.

Zastępca prezydenta Poznania zaapelował we wtorek w mediach społecznościowych o wycofanie się z nowych regulacji. "Decyzje rządu w zakresie transportu publicznego i nowych obostrzeń są totalnie oderwane od rzeczywistości i stwarzają większe zagrożenie dla ludzi" - napisał Wiśniewski.

"Ludzie będą teraz tłoczyć się na przystankach, bo nie będą mogli wejść do tramwaju czy autobusu w imię jakichś nieżyciowych limitów i tym samym dotrzeć do pracy. Nikt nie jest w stanie tego zweryfikować ani spełnić. Przecież nawet w normalnych okolicznościach nie mielibyśmy tylu motorniczych i kierowców by to obsłużyć" - dodał.

W wydanym we wtorek komunikacie poznański Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) zaapelował do mieszkańców, by nie przemieszczali się bez wyraźnej potrzeby. "Pasażerów, którzy będą korzystali z transportu publicznego prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zakazów, tym bardziej, że ZTM i MPK nie mają możliwości, aby bezpośrednio pilnować respektowania tego ograniczenia" - podano.

"Prosimy pasażerów o odpowiedzialne korzystanie z transportu publicznego - jeśli połowa miejsc siedzących będzie zajęta, apelujemy o pozostanie na przystanku i oczekiwanie na kolejny kurs" - napisano w komunikacie.

ZTM podał, że nie jest w stanie w istotny sposób zwiększyć liczby kursów tramwajów i autobusów. Dotychczasowe ich ograniczanie było tłumaczone zwiększającą się stale wysoką absencją kierowców i motorniczych. M.in. dlatego od poniedziałku komunikacja miejska w Poznaniu działa zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

"Warto podkreślić, że nawet powrót do funkcjonowania transportu bez żadnych ograniczeń - w rytmie zwykłego rozkładu dnia roboczego - nie pozwoliłby zapewnić warunków podróży wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia" - podano w komunikacie.

Dodano, że wszystkie pojazdy na liniach ZTM będą oznakowane specjalnymi komunikatami, przygotowanymi przez władze państwowe.