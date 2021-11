Wiceprezydent Rzeszowa: jeszcze w tym roku chcemy ustalić lokalizację aquaparku

13 firm uczestniczyło w konsultacjach dot. budowy parku wodnego w Rzeszowie. Obecnie analizujemy informacje uzyskane w czasie tych konsultacji. Jeszcze w tym roku chcemy ustalić lokalizację aquaparku – poinformował w piątek wiceprezydent Rzeszowa Dariusz Urbanik.

Polityk dodał, że zakończone konsultacje rynkowe były pierwszym etapem na drodze do budowy aquaparku w Rzeszowie.

W trakcie konsultacji samorząd zbierał informacje od firm projektowych, wykonawczych i finansowych dotyczące tej inwestycji. Udział w konsultacjach wzięło w sumie 13 firm.

Firmy wykonawcze mogły przekazać informacje dotyczące m.in. najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych przy tego typu przedsięwzięciach, z zakresu zastosowania np. odnawialnych źródeł energii. Biura projektowe mogły podzielić się wiedzą na temat lokalizacji, a instytucje finansowe o możliwościach, sposobach i formach finansowania przedsięwzięcia.

Wiceprezydent Rzeszowa podkreślił, że teraz informacje, które przekazały firmy będą analizowane. "Jeszcze w tym roku chcemy podjąć decyzję, gdzie aquapark będzie mógł być zlokalizowany, w jakiej technologii będzie wybudowany i co do sposobu finansowania. To zadanie chcielibyśmy realizować w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" - zaznaczył Urbanik.

Kolejny etap będzie polegał na konsultacjach z firmami w oparciu o konkretne rozwiązania, które wskaże miasto. W przyszłym roku w projekcie budżetu miasta zarezerwowano 3,5 mln zł na dokumentację projektową.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl