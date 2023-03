Wiceszef JSW: musimy kalkulować ewentualny wypływ środków w związku z windfall tax

Jastrzębska Spółka Węglowa musi kalkulować w swoich przepływach pieniężnych wypływ środków w związku z ewentualną koniecznością zapłaty podatku od nadzwyczajnych zysków (windfall tax) - przekazał w środę wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

Zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW Robert Ostrowski podkreślił na środowej konferencji wynikowej, że w związku z pracami nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków, spółka zapoznała się ramowo z warunkami, jakie zaproponowała Komisja Europejska.

Dodał, że firma nie zna konkretów odnośnie polskich przepisów w tej sprawie, "tym niemniej wsłuchując się w głos medialnych, publicznych informacji, które również pochodzą od rządu, spółka na dzisiaj musi również kalkulować w swoich przepływach pieniężnych potencjalnie wypływ środków na tę daninę". "Czujemy się zobowiązani do tego, żeby środki na ten cel zabezpieczyć (...). Nie zakładamy konieczności umarzania certyfikatów FIZ na ten cel, czy też zaciągania długu z instytucji zewnętrznych" - powiedział wiceszef JSW.

W środę minister finansów Magdala Rzeczkowska poinformowała na antenie Radia Zet, że rozstrzygnięcia dotyczące opłaty od nadmiarowych zysków kapitałowych powinny zostać przedstawione w ciągu kilku tygodniu.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany we wtorek o tzw. unijną opłatę solidarnościową ws. nadmiarowych zysków powiedział, że "nie mamy innego wyjścia". "To są dyrektywy unijne. Polska jest w tej chwili ostatnim krajem, który tych całościowych rozwiązań nie wprowadziła, bo częściowo wprowadziliśmy chociażby w zakresie spółek energetycznych" - wskazał. Dopytywany, kiedy Polska wprowadzi unijną opłatę solidarnościową, odparł: "Pracujemy nad tym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest ministerstwem wiodącym. My oczywiście współpracujemy. Chcemy ten podatek w ten sposób skroić, żeby on też nie uniemożliwiał rozwoju spółek paliwowych chociażby Orlenu".

Chodzi o rozporządzenie Rady (UE) z października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Na początku marca Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało PAP, że toczą się prace międzyresortowe nad tym zagadnieniem i MKiŚ bierze w nich czynny udział.

We wtorek Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformowała, że w 2022 r. osiągnęła 7,6 mld zł zysku netto, to najlepszy wynik w jej historii. Wynik ten jest o 6,6 mld zł wyższy od zysku za 2021 r. Wartość wskaźnika EBITDA za 2022 r. wyniosła 10,6 mld zł (w 2021 r. 2,5 mld zł). JSW osiągnęła zaplanowane wydobycie węgla na poziomie 14,1 mln ton, o 0,3 mln ton węgla więcej, niż w 2021 r. Produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton - o 13 proc. mniej, niż rok wcześniej.

