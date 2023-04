Wiceszef MAP: 80-90 proc. węgla w gospodarstwach domowych pochodziło od spółek Skarbu Państwa

80-90 proc węgla, wykorzystanego w gospodarstwach domowych w minionym sezonie grzewczym, pochodziło ze spółek Skarbu Państwa – ocenił w piątek w Sejmie wiceminister aktywów Karol Rabenda. Podkreślił, że państwo jest w stanie w całości wypełnić lukę rynkową, związaną z embargiem na węgiel z Rosji.

Odpowiadając na pytanie poselskie dotyczące rządowego wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności węgla w czasie sezonu grzewczego, wiceminister poinformował, że całkowity import węgla do Polski w ub. roku sięgnął 20 mln ton węgla, z czego 14,4 mln ton zaimportowały spółki PGE Paliwa i Węglokoks, wymienione w lipcowej decyzji premiera ws. importu węgla w celu zabezpieczenia potrzeb krajowego rynku.

"To wymagało sprowadzenia do Polski ok. 200 statków z tym surowcem i wyjazdu 3,3 tys. pociągów z portu" - powiedział Rabenda.

Przypomniał, że niedobory węgla dla gospodarstw domowych pojawiły się po agresji Rosji na Ukrainę, czego konsekwencją było wprowadzenie polskiego embarga na rosyjski węgiel. W minionych latach był on importowany do Polski przez prywatne podmioty i kierowany przede wszystkim na rynek indywidualnych odbiorców. Stąd po wprowadzeniu sankcji powstała luka podażowa na rynku węgla dla gospodarstw domowych - węgiel był niedostępny, a cena tony surowca w prywatnych składach przekraczała nawet 3,5 tys. zł.

Wiceminister poinformował, że do czasu lipcowej decyzji premiera o zwiększonym imporcie węgla, spółki kupujące surowiec z zagranicy sprowadziły 5 mln ton tego surowca - głównie dla energetyki, ale też dla ciepłownictwa, przemysłu i gospodarstw domowych. Decyzja o działaniach kryzysowych spowodowała zwiększenie importu drogą morską z innych niż rosyjski kierunków; ponadto wzrosło krajowe wydobycie.

"Podjęliśmy działania, żeby z jednej strony udostępnić węgiel wszystkim Polakom, a z drugiej strony - żeby cena była dla nich dostępna" - podkreślił w Sejmie wiceminister Rabenda, przypominając wprowadzenie w życie ustawy o sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych za pośrednictwem samorządów. Do programu przystąpiło - jak poinformował wiceszef MAP - 99 proc. gmin; tym samym program stał się powszechny.

"Do ostatnich dni, bo węgiel ciągle wyjeżdża do samorządów, dostarczyliśmy ponad 2 mln ton węgla do gospodarstw domowych" - podał Karol Rabenda, przypominając, że przed wdrożeniem programu do gospodarstw domowych trafiło już 3 mln ton węgla z krajowego wydobycia; to surowiec dostarczony przez spółki wydobywcze Skarbu Państwa.

"80-90 proc węgla w gospodarstwach domowych w tym sezonie grzewczym pochodziło ze spółek Skarbu Państwa" - mówił Rabenda, oceniając, że zbudowanie w krótkim czasie nowego systemu dystrybucji węgla dla indywidualnych użytkowników było przedsięwzięciem bardzo trudnym logistycznie i skomplikowanym. W efekcie nie tylko udało się dostarczyć węgiel, ale też doprowadzić do obniżenia jego ceny w prywatnych składach do ok. 2 tys. zł za tonę (podobnie jak maksymalna cena w programie samorządowym).

W ocenie wiceministra zbudowanie nowego systemu dystrybucji spowodowało, że - jak mówił - "w zasadzie nawet bez sankcji jesteśmy w stanie tę lukę podażową wypełnić z innych kierunków, przy udziale Skarbu Państwa".

"Nawet jeśli nie będzie potrzeby prowadzenia sankcji wobec Rosji, to nasze uniezależnienie się od surowców w zasadzie jest pełne, bo obejmuje dzisiaj nawet węgiel dla gospodarstw domowych" - powiedział Karol Rabenda. Zapewnił, że sytuacja na rynku węgla dla gospodarstw domowych jest stale monitorowana.

"Ona ciągle nie jest ustabilizowana do końca. Ustabilizowaliśmy ją na pewnym poziomie tą interwencją i rynek jest dzisiaj bardziej przejrzysty, bardziej dostępny i bardziej ucywilizowany. Ale niestety, czas kryzysowy związany z wojną na Ukrainie dalej trwa. Monitorując tę sytuację przygotowujemy się też na przyszły sezon grzewczy" - mówił wiceszef MAP.

"Oczywiście to zadanie będzie dużo łatwiejsze niż w poprzednim roku, ponieważ jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia i praktyki. Będzie to zależało od konkretnej sytuacji za kilka miesięcy" - dodał.

Rabenda podkreślił, że krajowe spółki wydobywcze nadal będą sprzedawać węgiel dla indywidualnych odbiorców.

"Już rozpoczęła się na nowo sprzedaż węgla przez Polską Grupę Górniczą. Chcemy, żeby mieszańcy kupowali ten węgiel trochę wcześniej niż zazwyczaj; cięgle podkreślamy to, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, nie tylko pod względem dostępności tego węgla; nie wiemy co za parę miesięcy może się wydarzyć na rynkach światowych" - powiedział wiceszef resortu aktywów.

Jak zauważył, także importerzy, którzy w ostatnich miesiącach sprowadzili węgiel dystrybuowany przez samorządy, nadal są uczestnikami rynku w dużo większym stopniu niż wcześniej. "Stąd możliwość wpływania i stabilizowania rynku dzisiaj mamy dużo większą" - podsumował Karol Rabenda.

Autorami piątkowego zapytania poselskiego do szefa MAP ws. podsumowania wsparcia rządowego w zakresie zapewnienia dostępności węgla w czasie trwającego sezonu grzewczego byli posłowie: Elżbieta Płonka, Dariusz Bąk, Krzysztof Janusz Kozik, Patryk Wicher, Beata Strzałka, Ewa Filipiak, Grzegorz Matusiak, Adam Gawęda, Robert Warwas, Jan Duda, Teresa Glenc i Bartłomiej Dorywalski.

