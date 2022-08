Wiceszef MAP: port w Elblągu może obsługiwać morskie farmy wiatrowe

W porcie w Elblągu mogą stacjonować jednostki obsługi technicznej morskich farm wiatrowych - poinformował we wtorek wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Dodał, że trwają rozmowy ws. dokapitalizowania portu w zamian za pakiet akcji.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka w porannej rozmowie na antenie Radia Olsztyn przyznał, że trwają rozmowy ze spółkami, które mogłyby korzystać z portu w Elblągu.

"Teraz spółki Skarbu Państwa będą przeprowadzały na masową skalę inwestycje w energetykę wiatrową na morzu, w offshore. Będą potrzebne mniejsze porty, które będą obsługiwać tę całą bazę serwisową. (...) Rozmawiałem z prezesem (PKN Orlen) Danielem Obajtkiem w zakresie rozwoju portu właśnie w zakresie obsługi serwisowej offshoru" - powiedział Śliwka.

Jak mówił, port w Elblągu może kooperować z Krajową Grupą Spożywczą, np. Elewarr mógłby transportować zboże z portu w Elblągu. "Jesteśmy teraz na etapie analiz. (...) Rozmawiałem z grupą Azoty, która ma swoją spółkę +Fosfory+ w Gdańsku, czy widziałaby możliwość, by korzystać z dobrodziejstw portu w Elblągu" - wyliczał wiceminister Śliwka.

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną zostanie otwarty 17 września, co stanowi pierwszy etap budowy nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Coraz bardziej zaawansowany jest też drugi etap tej inwestycji, obejmujący prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie. Urząd Morski w Gdyni podał w ubiegłym tygodniu, że zaawansowanie prac drugiego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską sięga około 50 proc.

Po zakończeniu całości prac, droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.

