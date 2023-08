Wiceszef MAP: propozycja dokapitalizowania portu w Elblągu do 100 mln zł nadal aktualna

Rządowa propozycja dokapitalizowania portu w Elblągu kwotą do 100 mln zł jest ciągle aktualna - poinformował PAP wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

"Nasza propozycja dokapitalizowania portu w Elblągu w wysokości do 100 mln zł jest cały czas na stole" - powiedział PAP Śliwka.

Kilka miesięcy temu resorty infrastruktury i aktywów państwowych zwróciły się do samorządu Elbląga z propozycją dokapitalizowania spółki komunalnej zarządzającej portem. Ministerstwa chcą przekazać do 100 mln zł - w zamian za większościowy pakiet udziałów w przedsiębiorstwie - i tym samym dofinansować niezbędne inwestycje rozwojowe w porcie.

Śliwka przyznał, że MAP razem z MI prowadzą rozmowy operatorami działającymi w elbląskim porcie, a także ze spółkami Skarbu Państwa, które w pobliżu posiadają grunty.

"Zależy nam, aby Elbląg się rozwijał, mamy koncepcję związaną z tym, żeby przy współpracy z operatorami prywatnymi rozwiązać wyzwanie dotyczące portu elbląskiego" - powiedział wiceminister.

Między resortami aktywów i infrastruktury a samorządem Elbląga trwa spór co do tego, kto ma pogłębić 800 m toru wodnego na rzece kończącego się bezpośrednio w elbląskim porcie. Samorząd Elbląga i spółka zarządzająca portem uważają, że sporny odcinek powinny pogłębić Skarb Państwa i inwestor - Urząd Morski w Gdyni. Strona rządowa i Urząd Morski w Gdyni wskazują natomiast, że to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został oddany do użytku 17 września ub. roku. Obecnie inwestor oraz wykonawcy prowadzą dodatkowe prace na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, dzięki którym nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym i portem w Elblągu będzie funkcjonalna. W zakres tych prac wchodzą pogłębienie torów wodnych na Zalewie Wiślanym, rzece Elbląg, obudowanie brzegów rzeki Elbląg oraz budowa mostu obrotowego w Nowakowie.

