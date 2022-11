Wiceszef MAP: propozycja rządu ws. portu w Elblągu aktualna

Rządowa propozycja ws. portu w Elblągu jest nadal aktualna - powiedział w sobotę wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Na antenie Radia Olsztyn podkreślił, że to jest propozycja dobra dla Elbląga.

"My ze strony rządowej wykazujemy maksimum dobrej woli w sprawie portu w Elblągu. Miasto nie ma środków na wykonanie modernizacji portu, Komisja Europejska nie zgadza się na przeznaczenie z RPO kwoty 40 mln euro, które miałoby zasilić tę inwestycję. Mamy nadzieję, że przyjdzie w Brukseli refleksja, ale jeśli nie, to rządowa oferta leży na stole. I to jest oferta dobra dla Elbląga" - powiedział w sobotę wiceminister Śliwka na antenie publicznego Radia Olsztyn.

Rząd oferuje dofinansowanie portu w Elblągu kwotą 100 mln zł w zamian za przejęcie pakietu 51 proc. akcji. Na to nie zgadza się samorząd Elbląga argumentując, że to i tak po stronie rządu leży ukończenie drogi wodnej z Zalewu Wiślanego do Elbląga. Rząd z kolei uważa, że ostatnie 900 metrów drogi wodnej i prace w porcie winno sfinansować miasto.

"Jesteśmy w dialogu z prezydentem Elbląga. Do 14-15 września miałem otrzymać listę inwestycji wykonanych w porcie. Ta lista nie dotarła do dziś. Dyrektor portu nie odpisuje na moje pisma" - mówił wiceminister Śliwka i zapewniał, że rządowa oferta dotycząca zasilenia portu 100 mln zł w zamian za większościowy pakiet "to oferta oznaczająca rozwój Elbląga".

"Chcielibyśmy, by port w Elblągu był perełką, był czwartym portem RP, by dzięki niemu Elbląg wzrastał gospodarczo, by rosło zatrudnienie" - wyliczał wiceminister Śliwka.

Sprawa pogłębienia ostatniego odcinka toru wodnego przed portem morskim w Elblągu jest bardzo ważna, bo bez tego nowa droga wodna wraz z Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną nie będzie funkcjonalna. Prace pogłębiarskie na rzece Elbląg wykonywane przez wykonawcę wybranego przez inwestora, czyli Urząd Morski w Gdyni, kończą się niespełna kilometr przed portem.

Ostatnio prezydent Elbląga Witold Wróblewski przedstawił opinię prawną wykonaną na zlecenie samorządu przez Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych i podpisaną przez prof. Politechniki Warszawskiej Roberta Suwaja. Wynika z niej, że "Miasto Elbląg nie posiada kompetencji do realizacji zadań polegających na budowie, modernizacji lub utrzymaniu torów wodnych na wewnętrznych, przepływowych wodach morskich w granicach Portu Morskiego Elbląg".

17 września br. został otwarty Kanał Żeglugowy będący częścią nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Polska dzięki przekopowi przez Mierzeję Wiślaną zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk - podkreślał wówczas rząd. Wskazywano również na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście, a także innych portów Zalewu Wiślanego.

Podczas rozmowy w Radiu Olsztyn wiceminister Śliwka był też pytany o Spichlerz Północy tj. inwestycje służące poprawie infrastruktury do magazynowania zboża w północnej części warmińsko-mazurskiego. W piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że wchodząca w skład Polskiej Grupy Spożywczej spółka Elewar rozbuduje powierzchnię magazynową w tym regionie za 250 mln zł.

"Rolnictwo to dobrodziejstwo, trzeba dbać o nasze bezpieczeństwo żywnościowe" - powiedział wiceminister Śliwka w Radiu Olsztyn i dodał, że w ramach Spichlerza Północy powstaną nowe magazyny m.in. w Braniewie, w Ornecie suszarnia, w Pieniężnie urządzenia do przeładunku zboża w Pieniężnie. Magazyny w Bartoszycach mają być wyremontowane.

"Obecnie z Elewarem współpracuje 2,5 tys. rolników, mamy nadzieję, że po tych inwestycjach ta liczba wzrośnie do 6 tys." - powiedział Andrzej Śliwka.

