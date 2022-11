Wiceszef MAP: z ok. 1 tysiącem gmin podpisano umowy na dostawę węgla

Z około 1 tysiącem gmin mamy podpisane umowy na dostawy węgla - poinformował w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Zapewnił, że węgiel w punktach odbioru jest dla gmin zabezpieczony.

Jak mówił podczas briefingu Rabenda, rząd rozmawia z samorządami ws. dystrybucji węgla. "Dzisiaj możemy powiedzieć, że umowy, harmonogramy na dostawy ma w Polsce podpisane, uzgodnione około tysiąca gmin" - powiedział. Jak dodał, "to spora ilość".

Dodał, że do podpisania zostało mniej więcej drugie tyle umów.

Wiceminister zapewnił, że węgiel w punktach odbioru jest dla gmin zabezpieczony. "Proces (...) podpisywania umów chcielibyśmy zamknąć do końca tygodnia" - wskazał.

Rabenda poinformował, że w poniedziałek w 16 urzędach wojewódzkich przeprowadzanych będzie szereg spotkań, konsultacji dla samorządowców w sprawie dystrybucji węgla.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. na 4,9 mld zł.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, uprawnione do sprzedaży gminom z przeznaczeniem do zakupu preferencyjnego są: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks i Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

