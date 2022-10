Wiceszef MF o przywróceniu ulgi na wynajem: Nie wszystkie kwestie da się załatwić systemem podatkowym

Nie wszystkie kwestie da się załatwić systemem podatkowym - mówił we wtorek w Poznaniu o postulowanym przez deweloperów przywróceniu tzw. ulgi na wynajem wiceminister finansów Artur Soboń, uczestniczący w piątej edycji Kongresu Deweloperskiego.

Około 800 przedstawicieli branży nieruchomości i ekspertów wzięło udział w zorganizowanym we wtorek na Międzynarodowych Targach Poznańskich Kongresie Deweloperskim. Tegoroczna odsłona wydarzenia, organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), odbyła się pod hasłem "Miasta Jutra".

W trakcie dyskusji poświęconej perspektywom branży nieruchomości w dobie wysokiej inflacji i stóp procentowych wiceminister finansów Artur Soboń został zapytany o, wnioskowane przez PZFD, przywrócenie ulgi budowlanej na wynajem. "Oczywiście oczekiwania wobec systemu podatkowego są bardzo różne i czasem, uczciwie mówiąc, trochę przesadzone" - powiedział.

"Nie wszystkie kwestie da się załatwić systemem podatkowym. Co więcej taka próba przez, skądinąd ostatnie dziesięciolecia, załatwiania w różny sposób różnych kwestii przez system podatkowy trochę go skomplikowała (…) wprowadzanie kolejnych rozwiązań, które by w podatku dochodowym od osób fizycznych komplikowały ten system podatkowy, który dzisiaj mamy, nie jest moim zdaniem najszczęśliwszym rozwiązaniem" - mówił.

Jak przyznał eksperci resortu i PZFD spotkali się, by przyjrzeć się m.in. francuskim rozwiązaniom dotyczącym ulgi na wynajem. "Nie jesteśmy dzisiaj jako ministerstwo zamknięci na rozmowę" - zaznaczył. Podkreślił, że wprowadzenie takiej ulgi nie jest "rozwiązaniem na już". "To jest rozwiązanie, jeśli mówimy o zeznaniu rocznym, które mogłoby faktycznie funkcjonować od 1 stycznia 2024 r." - powiedział.

"Naprawdę, moi poprzednicy boleśnie przekonali się, że słowo +proste+ w przypadku zmiany podatków dochodowych w PIT i wprowadzenia takiej czy innej ulgi czy systemowej zmiany po prostu nie obowiązuje. To na pewno nie byłoby proste" - zaznaczył wiceminister.

Ocenił, że z punktu widzenia rynku kluczowe są te inicjatywy, które już zostały podjęte. "Czyli z jednej strony pomoc dla kredytobiorców, w tym na pierwszym miejscu oczywiście +wakacje kredytowe+, ale także pomoc tym, którzy znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji braku możliwości spłaty swoich zobowiązań kredytowych" - wskazał.

Zaznaczył, że należy robić wszystko, aby wzmacniać "czynniki podażowe". "To jest to co robiliśmy do tej pory, czyli całość narodowego programu mieszkaniowego i to jest wzmocnienie tych instytucji, które powstawały w ostatnich latach, czy w zakresie budownictwa społecznego, komunalnego, współpracy z samorządami itd., także porządną reformę planowania przestrzennego" - mówił.

Prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich Grzegorz Kiełpsz zaznaczył, że skuteczne działania dotyczące rynku nieruchomości potrzebne są "tu i teraz". "Żeby ustabilizować sytuację na rynku budowlanym, na rynku mieszkaniowym, co ma ogromny wpływ na gospodarkę (…) należałoby wprowadzić tę ulgę teraz właśnie. I mimo to, że ona będzie rozliczana dopiero w przyszłym roku, to te pieniądze z rynku +zejdą+, one pójdą w zakup nieruchomości" - mówił.

Pytany o to co może szybko pomóc branży nieruchomości wskazał, że potrzebne są "wszelkie działania, które mogą pobudzić czy ułatwić rozsądne zaciąganie kredytów hipotecznych", a także ulga podatkowa, "a więc zachęcenie do wydatkowania pieniędzy zebranych czy to na kontach, czy w kieszeniach".

"Zgadzam się z tym, że Polacy jeszcze do niedawna w większości woleli kupować niż wynajmować. Myślę, że to się zmienia" - powiedział.

Jak dodał wyniki deweloperów w tym i przyszłym roku będą dobre, bo firmy budują już wcześniej sprzedane mieszkania. "Natomiast jeżeli teraz nie zaczniemy działań doraźnych, to wyniki za 2024 i 2025 rok będą już bardzo słabe, a spadki w zatrudnieniu, obniżenie zatrudnienia będzie następowało moim zdaniem od nowego roku" - ocenił.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys ocenił, że branża nieruchomości będzie tym sektorem, który mocno odczuje skutki wahań koniunktury, inflacji i wysokich stóp procentowych. "Wydaje się, że stabilizacja to perspektywa lat 2024-2025" - powiedział.

Ocenił, że według obecnych prognoz dotyczących kształtowania się stóp procentowych i wzrostu gospodarczego to na najbliższe 6 do 12 miesięcy rysuje się "nie najlepszy scenariusz", bo ze względu na walkę z inflacją należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp przeprowadzonych przez banki centralne. Zwrócił jednocześnie uwagę na pojawiające się oznaki spowolnienia gospodarczego.

"To podwyższanie stóp procentowych następuje już w sytuacji, kiedy koniunktura się pogarsza, ale są konieczne do tego, żeby ten impuls inflacyjny całkowicie wygasić, głównie w USA i Europie" - zaznaczył.

Jak wskazał "musimy się liczyć z tym, że wyższe stopy procentowe i trudniejsze warunki finansowania będą trwały co najmniej w perspektywie 2024 r.". "Wtedy większość prognoz pokazuje, że Europa powinna ustabilizować swój rynek energetyczny i ceny powinny spaść" - mówił prezes PFR.

"2024 r. obecnie uważa się za okres, kiedy gospodarka może złapać wstępną równowagę i wrócimy do dyskusji, oczywiście przy dosyć niskim wtedy jeszcze, wzroście gospodarczym o obniżkach stóp procentowych i istotnego już obniżenia się inflacji, przywracania równowagi" - powiedział Borys. Zaznaczył przy tym, że te scenariusze są uzależnione od braku "istotnej eskalacji" konfliktu na Ukrainie.

Pytany o wysoką, sięgającą poziomu 10,7 proc. według wskaźnika CPI inflacji bazowej, Borys wskazał, że w Polsce inflacja zaczęła rosnąć w 2019 r.

"Ona skoczyła do około 4 proc., inflacja bazowa była wtedy na (poziomie) około 3 proc. Ona wynika głównie z polskiego rynku pracy. Wtedy gospodarka znalazła się de facto w pełnym zatrudnieniu, dynamika płac przekroczyła tempo wzrostu produktywności gospodarki i wtedy naturalnie firmy zaczynają przenosić dalsze oczekiwania płacowe na ceny. I w ogóle rynek pracy jest długoterminowo głównym źródłem presji inflacyjnej w Polsce i właśnie może najdłużej podtrzymywać, ta presja płacowa, może najdłużej podtrzymywać inflację bazową" - mówił.

Dodał, że gdyby Rosja nie zdestabilizowała rynku gazu, a później napadła na Ukrainę, "przeszlibyśmy okres COVID-19 z inflacją rzędu około 5 proc. a stopy procentowe wzrosłyby do 3-4 proc.".

Wtorkowy kongres jest według jego organizatorów największą krajową konferencją branżową, której celem jest "otwarta, wielosektorowa debata podmiotów kształtujących rynek deweloperski w Polsce". Gościem specjalnym wydarzenia był twórca idei tzw. miasta 15-minutowego prof. Carlos Moreno.Podczas kongresu po raz 24. przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro, honorującą najlepszą realizację architektoniczną w stolicy Wielkopolski. W tym roku trafiła ona do Pracowni Projektowej J. P. Woźny za projekt ekspozycji reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim.

Wtorkowy kongres zorganizowano pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz prezydenta Poznania i Ambasady Królestwa Danii.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl