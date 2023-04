Wiceszef MF: z całą pewnością zerowa stawka VAT na żywność zostanie utrzymana do końca roku

Pewne elementy tarcz antyinflacyjnych zostaną z nami na dłużej; z cała pewnością do końca tego roku zostanie utrzymana zerowa stawka VAT na żywność - zapowiedział we wtorek w Katowicach wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceszef resortu finansów podczas Jurajskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) odniósł się do pytania na temat funkcjonowania elementów tarczy antyinflacyjnej. Zwrócił uwagę, że część rozwiązań jest wygaszana, a niektóre są zamieniane na inne.

"To nie jest tak, że one mają charakter stały, one mają oczywiście charakter tymczasowy (elementy tarcz antyinflacyjnych - PAP). Niektóre, jak zerowa stawka VAT-u na żywność, zostaną z nami na dłużej" - powiedział.

Pytany o to, do kiedy zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe miałaby zostać utrzymana, Soboń zwrócił uwagę, że "to nie jest wyłącznie moja decyzja, natomiast z całą pewnością do końca tego roku".

Przedstawiciel MF przyznał, że przy obecnym, bardzo wysokim poziomie cen żywności, w przeciętnym koszyku zakupowym polskiej rodziny żywność stanowi 27 proc.

